Giochi di Tokyo, i ritiri nel tennis continuano: tocca alla Kerber

Si allunga, per il tennis, la lista di rinunce in vista dei Giochi di Tokyo. Dopo Federer, Nadal, Thiem, Williams anche Angelique Kerber non sarà presente a Tokyo.

La semifinalista dell’ultima edizione di Wimbledon ha comunicato la sua scelta via social.

“Il pensiero di partecipare alle Olimpiadi è sempre stato costante negli ultimi mesi per credere nei miei obiettivi – ha scritto – Rappresentare la Germania a Londra 2012 e a Rio 2016 sono uno dei ricordi più belli della mia carriera. Questo ha reso molto difficile il dover accettare che il mio corpo ha bisogno di riposo dopo settimane intense e che ho bisogno di recuperare al meglio per tornare a giocare nei prossimi tornei. Grazie per il supporto, è stata una decisione molto difficile per me. Un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti della Germania impegnati ai Giochi”.

OMNISPORT | 15-07-2021 15:06