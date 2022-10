17-10-2022 18:43

Ad otto mesi e mezzo dal via, è stato presentato il Giro d’Italia 2023. I veli sull’edizione numero 106 della Corsa Rosa sono caduti durante la presentazione ufficiale avvenuta presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano e curata da Rcs Sport, organizzatrice dell’evento. Alla presenza di tre delle quattro maglie del Giro 2022, il vincitore Jai Hindley, la maglia ciclamino della classifica a punti Arnaud Démare e quella di miglior scalatore di Koen Bouwman, ma anche di due leggende del Giro come Alberto Contador e Vincenzo Nibali, vincitori di due edizioni a testa, sono quindi stati svelati tutti i dettagli del Giro che inizierà sabato 6 maggio per concludersi domenica 28.

Giro d’Italia 2023, la Grande Partenza torna in Abruzzo

Già prima della presentazione erano stati anticipati i dettagli inerenti la Grande Partenza, che dopo il bagno di folla del 2022 in Olanda, dove si sono disputate le prime tre tappe vinte da stelle come Mathieu Van der Poel, Simon Yates e Mark Cavendish, tornerà in Italia. Sarà l’Abruzzo ad ospitare le prime tre tappe del Giro numero 106: la Grande Partenza, presentata lo scorso 28 settembre presso l’Auditorium Renzo Piano di L’Aquila, preceduta dalla presentazione delle squadre che si terrà nei giorni antecedenti la prima tappa in Piazza Salotto a Pescara, vedrà la Carovana Rosa cimentarsi subito con una cronometro individuale di 18,4 km sulla Costa dei Trabocchi da Fossacesia Marina ad Ortona, per gran parte sulla pista ciclabile “Via Verde”, con gli ultimi 1300 metri in salita. Quindi le tappe da Teramo-San Salvo e da Vasto a Melfi, nella frazione che vedrà quindi il trasferimento in Basilicata. Il Giro però tornerà in Abruzzo per la settima tappa, da Capua a Campo Imperatore di 218 km, quella del primo arrivo in salita sul Gran Sasso.

106° Giro d’Italia: difficoltà concentrate nella terza settimana, conclusione a Roma

Da notare come per il quarto anno di fila l’Abruzzo ospiterà un arrivo in salita, in questo caso quello di San Salvo e che nelle ultime due occasioni il vincitore di tappa, Egan Bernal a Campo Felice nel 2021 e Jai Hindley sul Blockhaus nel 2022, si è poi aggiudicato il Giro d’Italia. Difficile, però, pensare che i big che parteciperanno al Giro 2023 decidano di calare subito le proprie carte già dalla seconda tappa, considerando anche il disegno particolare della prossima edizione della Corsa Rosa, le cui difficoltà andranno in crescendo, con i primi 10 giorni e in particolare la prima settimana movimentata, ma privi di grandi difficoltà, quasi tutte concentrate nella terza settimana, piena di arrivi in salita e che comprenderà anche l’inedito maxi-trasferimento del penultimo giorno. La grande attesa della presentazione era infatti legata al nome della città che avrebbe ospitato l’ultima tappa, che torna a essere Roma, dopo quattro anni durante i quali l’ultima tappa era stata ospitata da Verona (2018 e 2022) e Milano (2019, 2020 e 2021): la 21ª frazione si svolgerà interamente nella Capitale e sarà una passerella dopo che nella giornata precedente gli uomini di classifica avranno dato tutto nella tappa da Tarvisio a Monte Lussari.

Giro d’Italia 2023, il percorso: le 21 tappe

1ª tappa, sabato 6 maggio: Costa dei Trabocchi (Fossacesia Marina-Ortona), 18,4 km (cronometro individuale)

2ª tappa, domenica 7 maggio: Teramo-San Salvo, 204 km

3ª tappa, lunedì 8 maggio: Vasto-Melfi, 210 km

4ª tappa, martedì 9 maggio: Venosa-Lago Laceno, 184 km

5ª tappa, mercoledì 10 maggio: Atripalda-Salerno, 172 km

6ª tappa, giovedì 11 maggio, sesta tappa: Napoli-Napoli, 156 km

7ª tappa, venerdì 12 maggio, settima tappa: Capua-Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore), 218 km

8ª tappa, sabato 13 maggio, ottava tappa: Terni-Fossombrone, 207 km

9ª tappa, domenica 14 maggio, nona tappa: Savignano sul Rubicone-Cesena, 33,6 km (cronometro individuale)

Lunedì 15 maggio: riposo

10ª tappa, martedì 16 maggio, decima tappa: Scandiano-Viareggio, 190 km

11ª tappa, mercoledì 17 maggio, undicesima tappa: Camaiore-Tortona, 218 km

12ª tappa, giovedì 18 maggio, dodicesima tappa: Bra-Rivoli, 179 km

13ª tappa, venerdì 19 maggio, tredicesima tappa: Borgofranco d’Ivrea-Crans Montana, 208 km

14ª tappa, sabato 20 maggio, quattordicesima tappa: Sierre-Cassano Magnago, 194 km

15ª tappa, domenica 21 maggio, quindicesima tappa: Seregno-Bergamo, 191 km

Lunedì 22 maggio: riposo

16ª tappa, martedì 23 maggio, sedicesima tappa: Sabbio Chiese-Monte Bondone, 198 km

17ª tappa, mercoledì 24 maggio, diciassettesima tappa: Pergine Valsugana-Caorle, 192 km

18ª tappa, giovedì 25 maggio, diciottesima tappa: Oderno-Val di Zoldo, 160 km

19a tappa, venerdì 26 maggio, diciannovesima tappa: Longarone-Tre Cime di Lavaredo, 182 km

20ª tappa, sabato 27 maggio, ventesima tappa: Tarvisio-Monte Lussari 18,6 km (cronometro individuale)

21ª tappa, domenica 28 maggio, ventunesima tappa: Roma-Roma, 115 km

Giro d’Italia 2023, le curiosità del percorso

Le curiosità legate al percorso non mancano. Intanto si tornerà alla struttura classica delle 21 tappe con due giorni di riposo, rispetto ai tre del 2022 per favorire il rientro in Italia dall’Olanda, presente anche uno sconfinamento in Svizzera, tra Crans Montana e Sierre. Importante anche il sensibile aumento dei km a cronometro, con ben tre frazioni contro il tempo per un totale di quasi 70 km, contro gli appena 25 del 2022. Il primo arrivo in salita sarà nella quarta tappa sul Lago Laceno, evocativo l’arrivo a Cassano Magnago, città natale di due leggende del ciclismo come Wladimiro Panizza e Ivan Basso, ma simbolici sono anche due degli arrivi in salita dell’ultima settimana, quello del Monte Bondone, teatro della mitica impresa di Charlie Gaul nel 1956, e quello sulle Tre Cime di Lavaredo, tappa chiave per il primo Giro vinto da Vincenzo Nibali nel 2013.

Giro d’Italia 2023, i protagonisti più attesi e il commento di Vincenzo Nibali

È ancora presto per immaginare quali saranno i favoriti per la vittoria finale del Giro d’Italia 2023 e del resto anche i protagonisti dell’ultima edizione presenti sul palco non si sono sbilanciati circa la propria presenza, limitandosi a esprimere qualche sensazione dopo aver visto il percorso. A cominciare da Hindley: “La tappa che mi piacerebbe vincere sarà quella di Campo Imperatore, il primo arrivo in salita, ma non so ancora se ci sarò” le parole dell’australiano. “Io sogno di arrivare a Roma, concludere un grande Giro è sempre bello e quest’anno a Roma sarebbe fantastico, è come Parigi per il Tour” sono state invece le parole di Démare, mentre lo scalatore Bouwmann ha puntato subito le tappe svizzere.

Vincenzo Nibali, fresco di addio al ciclismo dopo il tributo dei tifosi al Giro di Lombardia, ha promosso il disegno del percorso: “Ho osservato questa presentazione ancora con gli occhi del corridore e devo dire che è molto ben disegnato – le parole dello ‘Squalo’ dal palco – La prima settimana sarà movimentata, ma tutto si deciderà nella seconda e nella terza nelle quali servirà essere al massimo della condizione”.