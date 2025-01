Giudice sportivo: Juve-Milan senza Morata, l’Inter perde Inzaghi, Atalanta punita per la contestazione a Koopmeiners 

L’attaccante rossonero fermato per un turno, così come il tecnico dell’Inter. Squalificato Kolasinac per i bergamaschi, sanzionati per la protesta dei tifosi contro l’ex

Alvaro Morata non potrà tornare da ex all’Allianz Stadium: il centravanti del Milan è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo. Nei provvedimenti disciplinari relativi ai recuperi della 19a giornata di serie A anche lo stop di una giornata a Kolasinac e una multa all’Atalanta per la protesta dei tifosi contro Koopmeiners. L’Inter perde Simone Inzaghi per una partita.

MIlan, morata squalificato: salta la Juventus

Il Milan non potrà contare su Alvaro Morata nella sfida di sabato pomeriggio all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. L’attaccante spagnolo è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo dopo i recuperi della 19a giornata di serie A: Morata, diffidato, è stato infatti ammonito nella partita pareggiata dai bianconeri a Bergamo contro l’Atalanta.

Atalanta, Kolasinac fermo un turno: niente Napoli

Proprio al club bergamasco si riferiscono gli altri provvedimenti disciplinari dei recuperi. Come Morata, anche il difensore bosniaco dell’Atalanta Sead Kolasinac è stato fermato dal giudice sportivo per un turno: da diffidato ha infatti ricevuto un cartellino giallo nella gara contro la Juventus. Kolasinac salterà dunque la delicata sfida di sabato sera a Bergamo tra la Dea e il Napoli capolista.

Atalanta punita per la contestazione dei tifosi a Koopmeiners

La squalifica di Kolasinac non è l’unico provvedimento a interessare l’Atalanta. Il club bergamasco è stato punito con un’ammenda di 10mila euro per la contestazione nei confronti dell’ex Teun Koopmeiners, realizzata con modalità illecite per il codice di giustizia sportiva.

Nel comunicato si legge che i tifosi dell’Atalanta hanno “intonato reiteratamente cori insultanti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria”; “esposto uno striscione insultante nei confronti dello stesso calciatore” dal 15’ al 17’ del primo tempo; “lanciato verso di lui alcune banconote di carta riportanti scritte offensive e un bicchiere grande pieno di liquido”, mentre Koopmeiners si apprestava a battere un calcio d’angolo.

Inter contro l’Empoli senza Inzaghi, squalificato

Infine l’Inter dovrà presentarsi senza Simone Inzaghi al match di domenica contro l’Empoli. Il tecnico è stato squalificato per un turno in seguito all’ammonizione rimediata per proteste nei confronti dell’arbitro Pairetto durante il match di ieri sera tra i nerazzurri e il Bologna. Si tratta del quinto cartellino giallo per Inzaghi: la sanzione è scattata dunque in maniera automatica.