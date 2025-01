Giudice Sportivo Serie A: stangate per Duda e Napoli, graziato Rebic. Multe anche per Milan e Atalanta

Le decisioni dopo i provvedimenti arbitrali assunti nel lungo weekend della 21esima giornata: ammende anche per Milan e Atalanta, graziato Rebic dopo il pestone a Mina

All’indomani della 21esima giornata di Serie A, la Lega Calcio ha reso ufficialmente note le decisioni del giudice sportivo relative ai provvedimenti presi dalla classe arbitrale nell’ultimo weekend. Sono sette i calciatori che salteranno sicuramente il prossimo turno di campionato, ma c’era grande attesa per la decisione su Ante Rebic, espulso con l’ausilio del Var per condotta violenta in Cagliari-Lecce. Ammenda pesante per il Napoli di De Laurentiis, multate anche Milan e Atalanta.

Serie A, i calciatori squalificati per la 22a giornata

Non prenderanno parte alla 22esima giornata di Serie A calciatori importanti come Isak Hien, difensore dell’Atalanta che è stato ammonito nel finale di Atalanta-Napoli, dopo una lunga battaglia con Romelu Lukaku. Era diffidato ed è stato squalificato dal giudice sportivo. Un turno di stop anche per Dembele del Torino, Goldaniga del Como, Solet dell’Udinese e per “veronese” Dawidowicz. Out anche Ante Rebic.

Questi, dunque, i giocatori che salteranno la prossima giornata di campionato:

Hien (Atalanta)

(Atalanta) Dembele (Torino)

(Torino) Rebic (Lecce)

(Lecce) Dawidowicz (Verona)

(Verona) Duda (Verona)

(Verona) Goldaniga (Como)

(Como) Solet (Udinese)

Stangata per Duda, graziato Rebic

Stangata per Ondrej Duda dell’Hellas Verona, che ha incassato una doppia ammonizione negli ultimi minuti di Verona-Lazio, terminata sul punteggio di 0-3 per i biancocelesti. Il centrocampista gialloblù, però, paga a caro prezzo un’espressione irriguardosa rivolta al direttore di gara dopo il provvedimento, prima di abbandonare il terreno di gioco. Tre giornate di stop per lui.

Una sola giornata di squalifica, invece, per Ante Rebic, graziato dal giudice sportivo dopo la condotta violenta ai danni di Mina. Pestone volontario sul bicipite del difensore colombiano che costa al croato un turno di stop e 10.000 euro di multa.

Maxi multa per il Napoli, ammende anche per Milan e Atalanta

Ammenda di 7.000€ per il Napoli di Aurelio De Laurentiis, dopo la sfida di Bergamo con l’Atalanta, “per avere suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi oggetti di varia natura”.

Multate dal giudice sportivo della Lega Serie A anche Milan e Atalanta, rispettivamente con sanzioni da 3.000€ e 4.000€, mentre pagano per il comportamento delle loro tifoserie anche Venezia ed Hellas Verona.