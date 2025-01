Como-Udinese, moviola: arbitro in tilt, due rossi lampo in pochi minuti, perché il Var non è intervenuto

La prova dell’arbitro Cosso al Sinigaglia nel posticipo di A analizzata ai raggi X, il fischietto calabrese ha ammonito anche il tecnico Fabregas

Francesco Cosso è stata la scelta di Rocchi per Como-Udinese, il fischietto di Reggio Calabria ha iniziato ad arbitrare nel 2004, arrivando in Lega Pro nel 2017. Nel 2021 viene promosso in C.A.N. A-B esordendo nella serie cadetta il 27 agosto, nella partita Pisa-Alessandria, vinta per 2-0 dai toscani.Il 6 febbraio 2022 debutta in Serie A, in occasione dell’incontro Bologna-Empoli, terminato 0-0 e da allora ha collezionato sette gettoni in A. L’esordio stagionale in Napoli-Venezia, quando fu chiamato a sostituire l’infortunato Marchetti dirigendo con scioltezza vediamo come se l’è cavata ieri al Sinigaglia.

I precedenti di Cosso con Como e Udinese

E’ stato il quinto incrocio con l’Udinese. Nei quattro precedenti, il bilancio è di tre vittorie ed una sconfitta. Quattro incroci con i lariani con uno score di 3 vittorie, un pari e nessuna sconfitta.

L’arbitro ha espulso due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti M.Rossi e L.Rossi con Doveri IV uomo, Paterna al Var e Serra all’Avar, l’arbitro ha ammonito Fabregas (C) dalla panchina, Ekkelenkamp (U), Bijol (U). Espulsi: Goldaniga (C), Solet (U) per doppia ammonizione.

Como-Udinese, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 40′ giallo a Fabregas per proteste per gli interventi veementi di Payero sui giocatori del Como. Al 56′ due gialli in 5 minuti per Goldaniga. Il difensore viene ammonito la prima volta per una trattenuta e poi per un intervento a centrocampo. Nel secondo però pare entrare in contrasto con l’avversario con il ginocchio e non con il piede. Il primo giallo ci può stare, perché a pallone lontano il difensore prende Lucca con due braccia e lo scaraventa a terra prima ancora che la sfera giunga in quella zona.

Ma il secondo non c’è: Goldaniga è in anticipo, va due volte sul pallone e riesce ad arrivarci, poi forse c’è uno scontro falloso con il ginocchio, che comunque non è un intervento cattivo e non interrompe una potenziale occasione pericolosa. Il Var in questi casi non può intervenire da protocollo.

Al 63′ è Solet a prendersi due gialli in pochi istanti. Il primo arriva per una gomitata a Diao sulla nuca; il secondo per uno “sgambetto” su Cutrone ma solo con la gamba di richiamo Al 65′ incursione di Da Cunha che entra in area e si lascia cadere: non c’è rigore, è il centrocampista a cercarlo. All’81’ ammonito Ekkelenkamp, intervenuto duro su Fadera. All’83’ giallo a Bijol che trattiene Diao. Dopo il recupero Udinese-Como finisce 4-1.