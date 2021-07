Gli inglesi rosicano, Marchisio provoca, il web si scatena

In barba al proverbiale aplomb britannico, oltre Manica si continua ancora a parlare della finale degli europei contro l’Italia, e soprattutto tiene ancora banco la questione petizione per ripetere la finale che ha già raccolto circa 150mila firme.

LA PETIZIONE – Secondo gli inglesi, infatti, la presa per il colletto della maglia di Giorgio Chiellini ai danni di Saka (sanzionata dall’arbitro con l’ammonizione, n.d.r.), avrebbe dovuto portare all’espulsione del difensore azzurro. Un errore regolamentare, secondo loro, e per questo la finale andrebbe rigiocata.

IL MESSAGGIO DI MARCHISIO – Se da noi quel fallo ha suscitato l’ironia nelle forme più diverse, meme virali e addirittura tatuaggi, in Inghilterra è diventata una vera e propria dichiarazione di guerra. Ma c’è chi non avrebbe nessun problema a rimettere il titolo continentale in gioco, come l’ex bianconero Claudio Marchisio che sui suoi social l’ha toccata piano: “Scusate ma dove si firma la petizione per far rigiocare la finale Italia-Inghilterra? La rivinciamo altre mille volte”.

SOCIAL SCATENATI – Un post che non poteva non generare una valanga di commenti. Alcuni, pochi a dire la verità, non la pensano come Marchisio, anzi avrebbero paura a rigiocare il match sicuri che “vincerla ai rigori sia stata una fortuna che non si ripeterebbe”. Ma la stragrande maggioranza degli italiani sarebbero pronti a firmare la petizione perché di parere diametralmente opposto. Ecco alcuni dei commenti più divertenti.

“Firmiamo per rigiocare con la Danimarca, visto che gli inglesi hanno rubato in semifinale” “Se la rigiocassero, i Leoni ne prenderebbero 2 o 3 prima del novantesimo. Abbiamo dimostrato per lunghi tratti di essere superiori a loro nel gioco” “Parliamo di aria fritta. La palla non l’hanno mai vista durante la partita. È bianca e rotonda, nella patria del calcio dovrebbero saperlo” “Senza gli infortuni di Spinazzola e Chiesa la vinciamo sempre” “Sì sì, rigiochiamola, poi vediamo se segnate ancora dopo due minuti” “Firmerei subito solo per la gioia di rivedere giocare l’Italia di Mancini” “Ha ragione Marchisio, li batteremmo altre mille volte”

