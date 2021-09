Gol e spettacolo, il Napoli vince ancora e i tifosi si scatenano

In vetta alla classifica passando di goleada in goleada. Dopo l’Udinese, tocca alla Sampdoria saggiare la consistenza e la solidità del Napoli, unica squadra a punteggio pieno del campionato. Il magic moment degli azzurri prosegue e un’intera città può sognare in grande. Anche se, a giudicare dalle reazioni sui social, è un entusiasmo “moderato” quello del popolo partenopeo.

Sampdoria-Napoli, azzurri micidiali in avvio

Pronti via e c’è spazio in rapida successione per gli strali – “Ma come ha fatto a mangiarsi questo gol” – e per le celebrazioni a Osimhen, a segno nella terza partita di fila: “È un fenomeno, quando parte in progressione è imprendibile”. Un altro africano è già nei cuori dei tifosi del Napoli: “Anguissa ottimo acquisto, sostanza e qualità”. Ma tutta la squadra, magistralmente guidata da Spalletti, gira che è una meraviglia: “Francamente erano anni che non si vedeva un Napoli tanto spettacolare e dalla personalità così accentuata”. Anche se i rischi corsi fanno scattare qualche campanello d’allarme: “Tutto bene, ma francamente inizio a vedere un pò di stanchezza. Sono tante le partite e giocano sempre gli stessi”. Qualche critica, in particolare, per due titolarissimi: “Ma Zielinski sta giocando?”. E: “Di Lorenzo ha bisogno di una giornata di riposo. Sembra stanco”.

Show nella ripresa, tutti pazzi per il Napoli

Nonostante il pessimismo di alcuni supporter, il Napoli continua a dominare anche nella seconda parte della gara. Fabian ha il tempo di spiegare che non voleva offendere i tifosi della Sampdoria (o anche del Napoli) dopo l’esultanza particolare sul secondo gol – “era dedicata a un amico” – mentre il tris porta la firma di Osimhen. “Figuriamoci quando migliorerà anche sotto il profilo tattico e del temperamento”, gongola un tifoso. “Speriamo che De Laurentiis non faccia orecchie da mercante”, teme un altro. Poi c’è gloria anche per Zielinski: “Incredibile, mi sono accorto che era in campo solo quando ha segnato”, ammette un fan. E sono in tanti a sottolineare la propria ammirazione per il gioco e i risultati degli azzurri: “Spalletti ci ha restituito il nostro Napoli“. E ancora: “Ma dopo averli denigrati e sbeffeggiati tutta l’estate, un grazie a questi ragazzi lo vogliamo fare?”.

