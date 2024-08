Golden Gala, Jacobs conferma la presenza e c'è pure Ali: sui 100 metri una gara stellare (manca solo Lyles)

Marcell Jacobs ha sciolto la riserva: sarà regolarmente al via al Golden Gala (assieme ad Ali) dove affronterà tutti i big già incontrati a Parigi, eccetto Noah Lyles.

Non chiamatela rivincita, ma è comunque un appuntamento da gustare in tutto e per tutto: tra 11 giorni Marcell Jacobs tornerà a calcare la pista dello Stadio Olimpico di Roma, quella dove a inizio giugno si era laureato campione d’Europa nella gara regina della rassegna romana (naturalmente nei 100 metri), quella che il 30 agosto ospiterà il Golden Gala, tappa della Diamond League che quest’anno ha lasciato spazio proprio agli Europei, spostandosi dalla canonica data di giugno. Occasione ghiotta per rivedere all’opera il velocista europeo più forte in circolazione, pronto a dare battaglia ai rivali già affrontati nel corso dell’esperienza olimpica di Parigi.

Un cast stellare: la rivincita di Parigi è servita

Jacobs ha annunciato la sua presenza in quella che si preannuncia come la gara più interessante di tutto il programma. Una gara alla quale mancherà soltanto la medaglia d’oro della finale dei 100 metri parigini, dal momento che Noah Lyles sta meditando di chiudere anzitempo la propria stagione dopo i problemi fisici che l’hanno attanagliato nel corso della seconda parte della rassegna a cinque cerchi (ha vinto il bronzo sui 200 pur risultando positivo al Covid).

Ci saranno però Kishane Thompson e Fred Kerley, gli altri due medagliati di Parigi, così come ci saranno Letsile Tebogo (oro sui 200), Christian Coleman, Ferdinand Omanyala e pure Chituru Ali, rimasto fuori dalla finale olimpica ma pur sempre argento europeo con la maglia della nazionale azzurra. Sarà insomma una sfida che nulla avrà da invidiare a quelle viste sul tartan di Parigi: al netto dell’assenza di Lyles, davvero tutti i migliori velocisti in circolazione si sono dati appuntamento all’Olimpico, con i due italiani pronti a prendersi una bella rivincita dopo aver mancato il podio.

Jacobs e Ali sulla pista “amica”

Jacobs nelle ultime due settimane è rientrato a Rieti, dove era di stanza il quartier generale di Rana Reider, che invece ha preso il primo volo per la Florida e lì attenderà i suoi assistiti nelle settimane a seguire. Il rientro del campione europeo in carica è in programma domenica 25 agosto a Chorzow, altra tappa di Diamond League, giusto per ritrovare il feeling con la pista prima di ripresentarsi tirato a lucido davanti al pubblico della Capitale.

A giugno Jacobs vinse la finale degli Europei correndo in 10”02, tempo poi migliorato a Parigi dove ha chiuso la finale al quinto posto con 9”85, suo terzo miglior crono di sempre dopo il 9”83 della semifinale di Tokyo e il 9”80 della finale olimpica del 2021 (tuttora record continentale). Kerley ha conquistato le ultime due edizioni del Golden Gala, limitatamente per ciò che riguarda la gara dei 100 metri: vinse in 9”92 due anni fa a Roma e in 9”94 lo scorso anno a Firenze, pertanto l’idea dell’americano è quella di concedere il tris.

Anche per Ali però il test del Golden Gala sarà importante: ad agosto qualcosa gli è mancato rispetto a quanto aveva fatto vedere nella prima metà di stagione, ma quella romana sembra la gara perfetta per rimettersi in carreggiata e battagliare col resto del mondo. Perché ci sono praticamente tutti i big.