Grave lutto per Batistuta, il commosso messaggio dell’ex bomber di Fiorentina e Roma

Il figlio dell'ex attaccante argenino, Shamel, si unisce al dolore dell'indimenticabile Batigol: lacrime e ricordi sui social

Grave lutto per Gabriel Omar Batistuta. Si è spenta infatti a 75 anni la mamma Gloria Zilli. La donna era stata ricoverata per diversi giorni presso il Sanatorio Padre Pío di Reconquista di Santa Fe. Solo pochi giorni prima, l’ex attaccante argentino aveva ringraziato il team medico per le cure fornite a sua madre, consapevole purtroppo del destino segnato della signora. In queste ore è arrivato anche il commosso messaggio del Re Leone oltre che di suo figlio Shamel.

Il dolore per la scomparsa della mamma

Batistuta è stato uno dei calciatori più amati del nostro calcio, anche a prescindere dalle maglie indossate. Fiorentina, Roma e Inter sono state le sue tappe italiane che hanno prodotto la bellezza di 243 gol in totale dei quali 208 solamente in viola. Per questo anche dall’altro lato dell’oceano si è toccati profondamente dalla scomparsa della mamma del bomber argentino.

Il post su Instagram di Bati

Gabriel Batistuta ha voluto omaggiare la madre con un post sul proprio profilo Instagram: “Un viaggio pieno di amore e dolcezza. Mi hai insegnato e capito. Mi hai preso per mano. Mi mancherai e sono sicuro che sarai in un posto meraviglioso“. Parole struggenti corredate da un foto che ritrae l’ex calciatore accompagnato proprio dalla mamma.

Il ricordo del nipote Shamel

Ha voluto ricordare la cara nonna anche il nipote Shamel, uno dei 4 figli di Batistuta. Queste le parole del ragazzo classe 2003 all’interno di una story su Instagram: “Mi dispiace, nonna, ho trascorso questi anni cercando di renderti orgogliosa, proprio come papà ha fatto con te. Ma nella ricerca di quel sogno, mi sono reso conto di aver perso l’opportunità di essere un nipote migliore, di trascorrere più tempo con te, di creare insieme dei ricordi“.