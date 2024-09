Gudmundsson, indagine FIGC per il post prima di Genoa-Samp: "Doria m...". Cosa rischia l'islandese

L'attaccante della Fiorentina nei guai per l'insulto postato su Instagram poche ore prima dell'inizio del derby di Coppa Italia: la Procura federale al lavoro.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

L’immagine postata con disinvoltura da Albert Gudmundsson sul suo account Instagram a poche ore dall’inizio del derby di Coppa Italia tra Genoa e Sampdoria, raffigurante un cassonetto dell’immondizia coperto da una scritta contenente un insulto scritto con lo spray nei confronti della società blucerchiata – “Doria m…” – è finita sulla scrivania del procuratore federale Giuseppe Chiné. La FIGC ha aperto un’indagine sull’attaccante islandese della Fiorentina.

Gudmundsson sotto indagine dalla Procura FIGC

Il contenuto della foto condivisa da Gudmundsson sui social, infatti, è al vaglio delle autorità federali. Nel mirino la mancata osservanza dell’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva: “I tesserati sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.

Post derby, cosa rischia l’attaccante della Fiorentina

La pubblicazione di un’immagine contenente un insulto tanto esplicito, ovviamente, è a fortissimo rischio di sanzione. Tanto per cominciare, Gudmundsson potrebbe ricevere a breve l’avviso di deferimento e poi essere sottoposto a giudizio. Ma cosa rischia l’ex genoano in caso di riconosciuta colpevolezza? Le sanzioni per questo tipo di comportamenti, elencate nell’articolo 9 dello stesso Codice di Giustizia Sportiva, vanno dall’ammonizione all’ammenda, fino alla squalifica per uno o più turni.

Genoa-Samp, la forte rivalità e la segnalazione dei blucerchiati

Evidentemente Gudmundsson è rimasto molto attaccato ai suoi vecchi colori rossoblu, al punto da postare una foto offensiva proprio quando la situazione a Genova, alla vigilia di un match sentitissimo, aveva portato le due tifoserie a scontrarsi e a provocare gravi incidenti. Sono stati i responsabili social della Sampdoria a segnalare la circostanza e a invitare i loro colleghi della Fiorentina a contattare il tesserato viola e a fargli rimuovere il post. Cosa che è effettivamente avvenuta dopo un po’.

Bufera su Gudmundsson per l’insulto prima del Derby della Lanterna

Sui social, intanto, la “bravata” di Gudmundsson ha scatenato le reazioni indignate di tantissimi utenti. “Sto qua ha più indagini sul groppone che derby vinti“, scrive un tifoso sampdoriano con riferimento agli altri guai, stavolta di natura penale, dell’islandese. “Ma come si permette, squalifica subito”, un altro commento fuori dai denti. “Suvvia, un po’ di goliardia”, interviene un fan del Genoa. “Litigano Genoa e Samp e chi ci rimette saremo mica noi?”, è invece la preoccupazione di un tifoso della Fiorentina.