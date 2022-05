I primi verdetti della Serie A: Juve e Napoli in Champions, il Venezia spera nel ricorso

02-05-2022 13:00

A tre turni dal termine, il campionato di Serie A inizia a prendere una conformazione sempre più definitiva ma alcune situazioni incerte ancora permangono.

La lotta Inter-Milan per lo scudetto

La prima e più interessante è sicuramente quella che vede interessate Inter e Milan, squadre separate da due soli punti in classifica e fortemente in lotta per lo scudetto.

I rossoneri hanno dalla loro gli scontri diretti ma, sulla carta, un calendario più ostico rispetto i cugini i quali, dal canto loro, vantano degli incroci potenzialmente più favorevoli ma, tra questi, dovranno anche spendere ulteriori forze ed energie mentali per preparare e giocare la finale di Coppa Italia contro la Juventus.

Champions: la situazione di Juventus e Napoli, gli obiettivi di Roma e Lazio

Quest’ultima, insieme al Napoli (avanti di un solo punto), potrebbe ancora per l’aritmetica puntare al successo finale.

La realtà però è che Milan e Inter (distanti rispettivamente 7 e 5 punti dai partenopei, 8 e 6 dai piemontesi) al momento sembrano fare gara a parte e viaggiare con tutt’altra convinzione rispetto alle due inseguitrici, le quali però, almeno, hanno già in cassaforte il pass per la prossima Champions League: a tre turni dalla fine della stagione infatti, azzurri e bianconeri si ritrovano con undici e dieci punti di vantaggio sul tandem Roma-Lazio, un margine questo non più colmabile.

Europa League e Conference League: le squadre in corsa

Le due romane dunque, a pari punti a quota 59, attualmente sarebbero qualificate per l’Europa League e la Conference League.

Entrambe però, negli ultimi tre turni, dovranno difendere le loro posizioni dall’ultimo disperato assalto che le porteranno Fiorentina (distante tre soli punti) e Atalanta (quattro punti indietro), mentre per il Verona (affrontando Torino, Milan e Lazio) la rincorsa all’Europa è oggettivamente parecchio più complicata.

Zona retrocessione: la situazione e il caso Venezia

Nelle zone basse della classifica anche il caso salvezza sta lentamente arrivando a una risoluzione. A Sampdoria e Spezia infatti manca un punto per conquistare la certezza aritmetica di un altro anno in Serie A, mentre più complessa è la situazione del Cagliari.

I sardi (quart’ultimi) hanno solo tre punti di margine su Salernitana e Genoa (entrambe a quota 25) e sei sul Venezia, squadra che però nelle prossime ore potrebbe riagguantare in classifica campani e liguri vincendo il ricorso presentato al Collegio di Garanzia dello sport.

Quest’ultimo a breve si pronuncerà sul caso della partita contro la Salernitana dello scorso 6 gennaio, rinviata una prima volta il 27 aprile e una seconda il 5 maggio: in ballo c’è un 3-0 a tavolino che darebbe decisamente quota alle ambizioni salvezza dei lagunari.

