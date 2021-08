I tifosi della Juve hanno una sola speranza dopo l'addio di Cr7

L’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus a soli quattro giorni dalla chiusura del calciomercato ha inevitabilmente scombinato i piani dei bianconeri. C’è da dire che, nonostante l’indubbia perdita alla voce gol, da un punto di vista tattico, la partenza verso la metà Reds di Manchester di Cr7 potrebbe rappresentare un’opportunità per la Juventus.

Juve, i nomi per sostituire Ronaldo

Così dev’essere, e così sarà. In primis, Massimiliano Allegri potrà lavorare con minore pressione e maggiore libertà di scelta. Inoltre, si potrà andare a completare la rosa con un innesto mirato. L’obiettivo è chiaro e, a ben vedere, necessario: la grande priorità della Juventus deve rispondere alle caratteristiche di una prima punta vera e propria. In questo senso, è il fattore tempo a rappresentare il vero ostacolo per la dirigenza bianconera.

Ecco perché per il post-Ronaldo, la soluzione migliore potrebbe essere quella di andare sul sicuro, risparmiando per pianificare meglio il mercato del prossimo anno, ma regalando comunque ad Allegri un bomber vero che riduca al minimo l’incertezza di azzardi dettati dalla fretta. Per questo motivo, tra i tanti nomi emersi nelle ultime ore, sui social tantissimi tifosi bianconeri hanno scelto il proprio favorito. Sul taccuino dei bianconeri dovrebbero restare Moise Kean (che sembra essere a un passo dal ritorno), Gianluca Scamacca, Luis Muriel e Mauro Icardi.

I tifosi della Juve hanno scelto il loro preferito

Proprio l’ex Inter sembra essere la prima scelta di Allegri. Decisione condivisa anche dal tifo della Vecchia Signora. Strappare Maurito al Psg non sarà facile, ma l’argentino è il profilo meno accostabile alla definizione di azzardo, quello che regala maggiori certezze, esperienza e, soprattutto, numeri in termini di gol. Su twitter un tifoso commenta: “Forse quelli che si lamentano del possibile arrivo di Icardi non hanno capito che mancano 4 giorni alla fine del mercato e le alternative sono Scamacca e Raspadori. Scamacca e Raspadori. Ma magari arrivasse Icardi” e ancora: “a sto punto Icardi e Kean vanno bene”, “Ma magari. Sarebbe un miracolo prenderli entrambi a 4 giorni dalla chiusura”, “Mauritooo“.

Un altro tifoso scrive: “Cmq uno devono prenderlo. Se invece di Kean prendono Icardi ci abbracciamo“, che chi si rivolge direttamente ad Agnelli: “Buongiorno Presidente, ora dobbiamo assolutamente portare Icardi alla Juve”, oppure: “io sarei molto curioso di vedere un Icardi supportato dai vari Dybala, Chiesa, Cuadrado e Kulu! Ovviamente in buona forma e convinto del progetto”, “Per quello che ci serve veramente, il migliore è Icardi, il più probabile è Kean”. Qualcuno chiede: “Ma sarò matto ma sono il solo a pensare che Icardi è quello meno peggio? Cioè credo quello più utile al gioco di Allegri”, anche perché non manca chi boccia Icardi. Per esempio, un tifoso scrive: “Icardi da evitare come il COVID-19. Carattere alla Ronaldo e meno gol e presenza mediatica” e un altro sottolinea: “Ma quale ‘sogno’ Icardi, ma per carità“.

SPORTEVAI | 28-08-2021 10:26