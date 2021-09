I tifosi della Roma s'aggrappano al nuovo eroe: C'ha salvato lui

Tre punti in cassaforte, ma quanta fatica. I tifosi della Roma possono tirare un sospiro di sollievo, ma serpeggia un po’ di preoccupazione in vista del derby. Contro l’Udinese è arrivata la quarta vittoria su cinque gare, anche se al prezzo di mille sofferenze. E nel finale è arrivato il rosso a Pellegrini, che complica i piani di Mourinho per la Lazio.

Roma-Udinese, la sblocca Abraham

La partita è tosta, vibrante. La Roma è propositiva, ma sembra fragilina in difesa. A togliere d’impaccio i giallorossi ci pensa Abraham, che al 36′ sfrutta un assist di Calafiori e fa esplodere l’Olimpico. “Quest’anno abbiamo un centravanti coi fiocchi”, gongola un tifoso da casa. Ma a fine primo tempo l’entusiasmo del popolo giallorosso è misto a preoccupazione. “Buona Roma ma difesa da registrare meglio. Questi con il Napoli hanno preso quattro gol ne potevano prendere 48 e non sono mai arrivati sotto porta”, ricorda un fan. “Buona prestazione a tratti. La Dea Bendata ci ha protetto”, sottolinea una tifosa. “Il giropalla troppo lento, così ci pressano subito e andiamo in difficoltà”, è l’analisi tattica di un supporter. Mentre c’è chi individua i peggiori in campo: “Cristante il giocatore più scarso del mondo, non lo sopporto più”. E ancora: “Pellegrini e passalo ogni tanto sto pallone”.

Ripresa di sofferenza, la Roma rischia

Nel secondo tempo è Rui Patricio a salvare in più circostanze i giallorossi: “Ci ha salvato lui”. O anche: “E pensare che molti lo criticavano dopo una mezza papera in un’inutile amichevole estiva”. “Ma in difesa si balla, come partono da centrocampo arrivano in porta”, scrive un tifoso critico. “Siete troppo severi con questa squadra: Mourinho è qui da due mesi e abbiamo già stabilito il record mondiale di pali”, prova a far notare qualcuno. “Stasera però c’era l’Udinese, al derby rischiamo grosso”, è la previsione preoccupata di una giovane sostenitrice. “Con la Lazio non basterà il golletto e tutti dietro, ci vorrà qualcosa in più”. Anche perché mancherà Pellegrini, espulso nel finale: “Solita ingenuità da dilettante, deve contenersi in certe situazioni”, lo bacchettano in tanti.

