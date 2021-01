Ibra-Lukaku: Il tweet di Theo riaccende la polemica

Ci vorrà tempo prima che torni nel dimenticatoio la lite in diretta tv tra Ibra e Lukaku con offese e insulti reciproci. Mentre verrebbe da chiedersi cosa sarebbe successo se – senza covid – ci fosse uno stadio pieno ad impedire di capire cosa si son detti i due bomber di Milan e Inter va anche rimarcato che c’è chi continua a marciare sulla vicenda ed anzichè buttare sul fuoco dell’acqua, ci versa benzina allo stato puro.

Theo Hernandez provoca su twitter

E’ il caso di Theo Hernandez. Il terzino del Milan ha postato su twitter una foto in cui si vede Ibra mentre affronta Lukaku ed alle sue spalle ben 5 giocatori rossoneri come in una manovra di guerra, tesi a proteggerlo.

Scrive Theo: “Dio appoggiato dai suoi soldati” ma il post non passa inosservato e riaccende la polemica sui social.

Interisti e milanisti replicano a Theo

Fioccano le reazioni dai due fronti: “Le mani si alzano nel tunnel, in campo puoi fare solo il pagliaccio prima di arrivare faccia a faccia e abbassare lo sguardo da tenerone. Fermo restando che puoi essere grande e grosso quanto vuoi, ma se davanti hai una cintura nera di arti marziali non esci vivo mai”. La maggioranza dei commenti però è dei tifosi dell’Inter che attaccano: “Non dovresti difenderlo perché è cintura nera. Mica siete una squadra di MMA. Ibra vi ha fatto uscire dalla coppa o non ve ne siete accorti.

Il web è un fiume in piena: “il capo bullo e i suoi bulletti dipendenti” o anche: “Caro Theo da interista ti dico che sei un grandissimo giocatore e invidio il Milan per averti acquistato. Ma questi post da sborone evitali. È solo un consiglio.” e infine: “In questa foto vedo solo tanta ignoranza da parte di alcuni giocatori del Milan che non dicono al loro leader di smetterla di provocare”.

SPORTEVAI | 28-01-2021 12:40