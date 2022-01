Ibrahimovic non dimentica Sanremo: il messaggio in tv emoziona Amadeus

Nella puntata di ieri sera di “Che tempo che fa” tra i vari ospiti di Fabio Fazio c’era anche Amadeus oramai alla vigilia della partenza della 72° edizione del Festival di Sanremo, il terzo condotto di fila dal presentatore. Lo scorso anno con lui e Fiorello c’era anche Zlatan Ibrahimovc nella veste di cooconduttore. Quest’anno l’attaccante del Milan non ci sarà sul palco dell’Ariston ma ha voluto mandare un videomessaggio di auguri al direttore artistico del Festival.

“Ciao Ama, voglio mandarti un grande in bocca al lupo per Sanremo, mi spiace non esserci, comunque hai capito dallo scorso anno che ho messo delle regole, basta seguirle e tutto andrà bene. Amico, ti voglio bene, fai come sempre, con la tua magia tuto andrà bene. Ciao!”

Amadeus emozionato ringrazia Ibra per gli auguri

Visibilmente contento e un po’ emozionato durante la messa in onda del videomessaggio di Ibrahimovic, Amadeus ha ringraziato il campione del Milan: “Grande Zlatan, gli voglio molto bene, oltre a essere un grande campione, è veramente un grande uomo, una grande persona, felicissimo di averlo avuto lo scorso anno con me sul palco dell’Ariston e felicissimo di essere un suo amico”.

Un anno fa Ibra a Sanremo tra polemiche e consensi

Esattamente un anno fa Zlatan Ibrahimovic calcava il palco dell’Ariston del Festival di Sanremo da protagonista, in prima linea, voluto fortemente da Amadeus, con Fiorello, per presentare le 5 serate della kermesse canora. Tante furono le polemiche per questo “impegno” in pieno campionato, messo per iscritto nel contratto col Milan all’atto del rinnovo in estate. Ibra poco prima ebbe un leggero infortunio che gli fece saltare le partite di quella settimana, c’era anche il turno infrasettimanale, e le malelingue vociferarono che si trattasse di un infortunio diplomatico.

Ibrahimovic fece la spola tra Sanremo e Milanello per continuare ad allenarsi per il suo recupero cercando anche di stare alla squadra. Sul palco fu impeccabile, simpatico e a suo agio, con qualche gaffe, tante risate con Fiorello e alcuni momenti molto toccanti come il ricordo di Davide Astori e la presenza sul palco di Sinisa Mihajlovic.