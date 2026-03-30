Igor Tudor è fuori, il Tottenham punta su un altro allenatore italiano: l'ostacolo per De Zerbi

Sta tornando, ne sono certe le fonti interpellate dalla BBC Sport secondo cui il Tottenham Hotspur vorrebbe convincere Roberto De Zerbi ad accettare l’incarico di allenatore subentrando all’ex Juventus Igor Tudor, reduce da una delicata situazione familiare e professionale. Tudor ha lasciato il club di comune accordo con la proprietà, dopo soli 44 giorni alla guida della squadra. L’amministratore delegato Vinai Venkatesham e il direttore sportivo Johan Lange sono stati incaricati di nominare il suo successore.
- La parabola di Igor Tudor
- Il ruolo di De Zerbi
- Le alternative: Dyche, Pochettino e gli altri
- Mason, Redknapp e gli altri
La parabola di Igor Tudor
La cura non ha sortito gli effetti sperati e Tudor si è trasformato, in poco più di 40 giorni, da artefice di un recupero possibile a capro espiatorio. Il club aveva deciso di separarsi dall’allenatore ad interim dopo la sconfitta per 3-0 subita domenica scorsa contro il Nottingham Forest, un risultato che ha collocato a un solo punto dalla zona retrocessione, ma voleva concedere al croato un periodo di tempo per elaborare il lutto per la morte del padre, avvenuta lo scorso fine settimana.
Il ruolo di De Zerbi
De Zerbi, disponibile a seguito dalla rottura con il Marsiglia all’inizio di questa stagione, è un obiettivo primario e gli Spurs, prima dell’annuncio ufficiale, è stato associato a diverse altre panchine ma proprio con il Tottenham i contatti sarebbero stati più concreti.
Diverse fonti hanno riferito alla BBC Sport che, secondo le prime indicazioni, De Zerbi sarebbe disponibile a diventare il prossimo allenatore a tempo pieno del club. Il che si traduce in: attendo di capire se rimarrà in Premier o andrà incontro alla retrocessione.
Le alternative: Dyche, Pochettino e gli altri
Stando ad altri media, l’alternativa numero uno sarebbe Sean Dyche che, però, avrebbe avanzato la richiesta di 18 mesi di contratto. Che ne pensano i tifosi, delusi, del Tottenham da cui starebbe fuggendo anche Kolo Muani oltre ad alcuni giocatori che vantano ancora mercato? Mauricio Pochettino sarebbe la scelta di molti tifosi, visto il relativo successo ottenuto durante la sua precedente esperienza al club, ma i suoi impegni con la nazionale statunitense in vista dei Mondiali di quest’estate renderebbero un trasferimento immediato estremamente difficile.
Mason, Redknapp e gli altri
Candidati con legami con il Tottenham , come Ryan Mason, Harry Redknapp e Tim Sherwood, sarebbero disposti ad assumere l’incarico ad interim fino alla fine della stagione, mentre anche l’attuale giocatore Ben Davies è stato preso in considerazione come possibile soluzione a breve termine.
Anche gli ex giocatori Glenn Hoddle e Chris Hughton sono stati indicati come possibili allenatori ad interim. Adi Hutter, invece, si sarebbe autoescluso dalla corsa stando a quel che ha dichiarato a Sky Sport. Nulla di definitivo, ma è evidente quanto incida la permanenza in Premier del Tottenham.