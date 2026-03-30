Igor Tudor è fuori, il Tottenham punta su un altro allenatore italiano: l'ostacolo per De Zerbi

L'allenatore croato avrebbe concordato l'uscita di scena: tutte le piste e il nome più probabile secondo le fonti dell'autorevole emittente britannica

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Sta tornando, ne sono certe le fonti interpellate dalla BBC Sport secondo cui il Tottenham Hotspur vorrebbe convincere Roberto De Zerbi ad accettare l’incarico di allenatore subentrando all’ex Juventus Igor Tudor, reduce da una delicata situazione familiare e professionale. Tudor ha lasciato il club di comune accordo con la proprietà, dopo soli 44 giorni alla guida della squadra. L’amministratore delegato Vinai Venkatesham e il direttore sportivo Johan Lange sono stati incaricati di nominare il suo successore.

La parabola di Igor Tudor

La cura non ha sortito gli effetti sperati e Tudor si è trasformato, in poco più di 40 giorni, da artefice di un recupero possibile a capro espiatorio. Il club aveva deciso di separarsi dall’allenatore ad interim dopo la sconfitta per 3-0 subita domenica scorsa contro il Nottingham Forest, un risultato che ha collocato a un solo punto dalla zona retrocessione, ma voleva concedere al croato un periodo di tempo per elaborare il lutto per la morte del padre, avvenuta lo scorso fine settimana.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il ruolo di De Zerbi

De Zerbi, disponibile a seguito dalla rottura con il Marsiglia all’inizio di questa stagione, è un obiettivo primario e gli Spurs, prima dell’annuncio ufficiale, è stato associato a diverse altre panchine ma proprio con il Tottenham i contatti sarebbero stati più concreti.

Diverse fonti hanno riferito alla BBC Sport che, secondo le prime indicazioni, De Zerbi sarebbe disponibile a diventare il prossimo allenatore a tempo pieno del club. Il che si traduce in: attendo di capire se rimarrà in Premier o andrà incontro alla retrocessione.

Le alternative: Dyche, Pochettino e gli altri

Stando ad altri media, l’alternativa numero uno sarebbe Sean Dyche che, però, avrebbe avanzato la richiesta di 18 mesi di contratto. Che ne pensano i tifosi, delusi, del Tottenham da cui starebbe fuggendo anche Kolo Muani oltre ad alcuni giocatori che vantano ancora mercato? Mauricio Pochettino sarebbe la scelta di molti tifosi, visto il relativo successo ottenuto durante la sua precedente esperienza al club, ma i suoi impegni con la nazionale statunitense in vista dei Mondiali di quest’estate renderebbero un trasferimento immediato estremamente difficile.

Mason, Redknapp e gli altri

Candidati con legami con il Tottenham , come Ryan Mason, Harry Redknapp e Tim Sherwood, sarebbero disposti ad assumere l’incarico ad interim fino alla fine della stagione, mentre anche l’attuale giocatore Ben Davies è stato preso in considerazione come possibile soluzione a breve termine.

Anche gli ex giocatori Glenn Hoddle e Chris Hughton sono stati indicati come possibili allenatori ad interim. Adi Hutter, invece, si sarebbe autoescluso dalla corsa stando a quel che ha dichiarato a Sky Sport. Nulla di definitivo, ma è evidente quanto incida la permanenza in Premier del Tottenham.