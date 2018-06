Il canale Twitch di League of Legends supera il miliardo di view

Grande traguardo per il canale Twitch di League of Legends: creato e gestito direttamente dal team Riot Games, ha recentemente superato il miliardo di view. Medaglia d’argento per StarLadder, che raggiunge 382 milioni di visualizzazioni. Un bel risultato per il titolo MOBA: merito anche delle finali del torneo mondiale di LoL, lo scorso autunno, che ha coinvolto oltre 60 milioni di spettatori in tutto il mondo.

Una conferma che il mondo degli eSports attrae sempre più spettatori e che si avvicina in tutto e per tutto a quello degli sport tradizionali: si tifa per un team, ci si appassiona per un campionato, ci si affeziona all’atleta professionista. Ci si comporta, insomma, come quando guardiamo una partita di Serie A o l’ultimo circuito di Formula 1.

Twitch, la piattaforma più famosa dedicata allo streaming eSportivo, è stata acquisita da Amazon nel 2014 per 970 milioni di dollari. Attualmente vanta un pubblico di spettatori quotidiani pari a 15 milioni di persone, in una community costituita da 2,2 milioni di creatori. E questi numeri sono destinati a crescere visto il giro d’affari sempre più proficuo del settore degli sport elettronici.

Un settore in costante crescita e soprattutto sempre più ricco. Se solo pensiamo ai montepremi messi in palio per le competizioni di alcuni titoli, come per esempio Fortnite che vedrà il vincitore aggiudicarsi ben 100 milioni di dollari (superando di gran lunga il premio finale di Dota 2 che ammontava a circa 24,6 milioni di dollari).

HF4 | 28-06-2018 09:00