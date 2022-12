11-12-2022 09:14

C’è un giocatore che fa gola a tanti. Si tratta di Nicolò Zaniolo. Il suo contratto con la Roma scade nel giugno del 2024 e, per il momento, il rinnovo non è stato ancora firmato. C’è un club italiano che spera di strapparlo ai giallorossi.

Zaniolo, il rinnovo con la Roma non è ancora arrivato

Da tempo si parla del possibile prolungamento del contratto di Nicolò Zaniolo, in scadenza al termine della prossima stagione. Tante indiscrezioni ma, al momento, nessuna firma.

Per la proprietà giallorossa ci sono altre priorità anche se si vocifera di un possibile incontro tra Claudio Vigorelli, agente del 23enne azzurro, e Tiago Pinto, ds della società giallorossa programmato per la prossima settimana.

Sulle sue tracce diverse società, attenzione al Napoli

Nicolò Zaniolo piace a tanti club, soprattutto italiani. La Juventus lo segue da diverso tempo ma, considerati i guai societari, ora è complicato per i bianconeri pensare al mercato che verrà.

Attenzione al Napoli che, secondo la Gazzetta dello Sport, si sarebbe fatto avanti in maniera importante. Si parla di un contatto con l’agente del fantasista giallorosso per capire se ci siano i margini per una possibile trattativa e, di conseguenza, per provare ad impostare un’operazione che possa portare il nazionale azzurro a giocare al Maradona.

Zaniolo, a Napoli per un ulteriore passo in avanti

Al di là dell’offerta economica, per Nicolò Zaniolo passare al Napoli significherebbe fare un ulteriore step nella propria carriera. Dopo aver vinto il suo primo trofeo con la Roma (la Conference League, con tanto di gol decisivo in finale), il 23enne fuoriclasse potrebbe, con la casacca azzurra, ambire a trofei anche più prestigiosi e giocare in Champions League.

Tuttavia, non è da escludere che lo stesso fantasista decida di restare a Roma dove sta bene ed è amatissimo dal pubblico. Seppur condizionato da qualche infortunio di troppo, Nicolò Zaniolo ha spesso fatto la differenza in campo con la maglia giallorossa. A breve dovrà prendere una decisione importante: restare o mettersi in gioco altrove?