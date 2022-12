Serie A, Roma: si apre la questione rinnovi

01-12-2022 10:03

La Roma ha terminato la tournée in Giappone e ora deve occuparsi della situazione rinnovi. Senza considerare la situazione Zaniolo, che merita un capitolo a parte, sono quattro i giocatori sui quali sarà necessario discutere, ovvero El Shaarawy, Smalling, Matic e Belotti.

Il Faraone è in bilico così come il Gallo Andrea Belotti, entrambi sulla trentina ed entrambi abbastanza deludenti fino a questo momento. La loro situaione verrà valutata, ma al momento propendono entrambi per una partenza dalla Capitale.

Il contratto di Matic si rinnova in automatico, mentre Smalling rappresenta l’attuale priorità della dirigenza. QUando raggiungerà il 50% delle presenza stagionali, il britannico avrà un opzione a proprio favore per rinnovare.