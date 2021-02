Il gesto di Walter Zenga smuove gli equilibri e scuote i figli

Non c’è più separazione tra sfera pubblica e privata, nella delicata vicenda che ha coinvolto la famiglia (allargata) di Walter Zenga. Nulla che non sia divenuto oggetto di dichiarazioni, interviste e rivelazioni inerenti alla separazione, più complicata di quanto fosse apparso fino ad ora, dall’ex moglie Roberta Termali madre di Nicolò e Andrea, che ha palesato il proprio disagio all’interno della casa del GF Vip.

La spaccatura tra le ex di Walter Zenga

Una sequenza ininterrotta di esternazioni, versioni, ricostruzioni che ha disegnato il perimetro di una contrapposizione tra le ex compagne dell’allenatore, ieri portiere dell’Inter e della Nazionale, che ha disegnato una inedita coerenza e linearità tra quanto asserito da Elvira Carfagna, Hoara Borselli, Marina Perzy e Raluca Rebedea con l’aggiunta inaspettata e paradossale, quasi, dell’ex marito della Termali, l’imprenditore Andrea Accorroni.

L’intervista dell’ex marito di Roberta Termali sulla separazione da Zenga

La sua intervista, rilasciata al settimanale Nuovo i cui contenuti sono stati anticipati da Pomeriggio Cinque, ha sommato al quadro elementi e dettagli inediti, che pongono Accorroni quasi comprensivo e solidale con Zenga.

“Ho tentato di far capire ad Andrea e a Nicolò che conoscono solo il punto di vista della madre, Roberta. Walter ha un ottimo rapporto con Jacopo, il figlio maggiore nato dal suo primo matrimonio con Elvira Carfagna, con i due bimbi che ha avuto dall’attuale moglie, Raluca Rebedea. Ci sarebbe da capire che cosa non ha funzionato con Andrea e Nicolò: mi sembra assurdo che solo con loro non riesca ad avere un rapporto”.

Il gesto di distensione di Roberta Termali, alla vigilia dell’intervista confessione di Zenga a Live – Non è la d’Urso, è stato confermato dall’ex conduttrice che ha mutato, in parte, atteggiamento nei confronti dell’ex marito, cercando davanti all’apertura di Walter verso i figli di inserirsi con un ruolo diverso rispetto al recente passato.

Marina, il nuovo amore di Nicolò Zenga

Anche Nicolò sembra più morbido, nei confronti del padre verso cui aveva avanzato delle accuse circoscritte e puntuali, addirittura contenute in un volume in cerca di editore la cui premessa aveva suscitato molta sofferenza e delusione in Zenga.

In un’intervista a due, rilasciata a Chi con la nuova compagna, l’attrice Marina Crialesi conosciuta attraverso Instagram, Nicolò ha spiegato come è maturato in lui il desiderio, l’esigenza di chiarire. Sul gesto di avvicinamento di suo padre, ha detto:

“Lo apprezzo molto e cercherò di trarre il meglio da questo suo assist. E’ chiaro poi che ci sono dinamiche non note che tendono a frenarmi. Ma ormai sono un uomo. Nonostante mi porti dentro un bambino ferito, ho la maturità per apprezzare questa occasione e la voglia di trarne il meglio”.

La posizione nuova di Nicolò Zenga rispetto al gesto del padre

“È un po’ la conseguenza, sia in positivo che in negativo, dell’essere la persona più vicina ad Andrea, da una parte ero preparato, dall’altra… Gli interventi che ho fatto li ho fatti a supporto di Andrea o a supporto di quello che diceva Andrea, poi mi sono reso conto che ne stava venendo fuori una cosa più grande del previsto, ma non voluta da me. Forse ho sottovalutato la capacità di caricarsi di queste cose. Ho rivisto il mio primo intervento, avevo detto soltanto una cosa tipo: “E’ vero, papà non c’è stato, siamo ragazzi felici, stiamo bene”, e mi sono ritrovato una sfilza di messaggi di gente che diceva: “Sei andato a lamentarti e a sputare veleno”. Vabbè. In tutto questo Marina (la sua nuova compagna) si è trovata a sostenermi, non è da tutti”, il commento del fratello maggiore di Andrea. Una versione più aperta, più docile che si scontra però con i duri attacchi verso Walter, per cui Jacopo è intervenuto in diretta in un faccia a faccia.

Ora Nicolò appare più sereno, nonostante il tormento e la sofferenza manifestati e malgrad le polemiche, legate anche agli assegni e alla villa nelle Marche. Zenga junior, al settimanale Chi, confida altro:

“Vuoi o non vuoi, il mio vissuto, il mio trascorso mi porteranno a riversare molto amore su un figlio. Me lo sento dentro tutto, questo amore ancora inespresso”.

Un inizio nuovo, magari, che potrebbe indurre a riprendere lì da dove si era interrotto il loro percorso nel costruire le fondamenta di un rapporto padre-figlio, per cui non è mai troppo tardi. E per cui Walter Zenga tornerà al Grande Fratello.

VIRGILIO SPORT | 12-02-2021 12:24