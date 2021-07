Il Milan cambia approccio per trovare il trequartista giusto

Giorno dopo giorno, una settimana dopo l’altra, il Milan 2021/2022 sta prendendo sempre più forma. Salutati infatti Donnarumma e Calhanoglu, il club rossonero ha iniziato a completare e rafforzare tutti i reparti.

In serie, sono arrivate le conferme di Tomori e Tonali e gli innesti di Maignan e Giroud, il cui acquisto in particolare porterà ulteriori centimetri ed esperienza a un reparto (l’attacco) già piuttosto consistente sotto questo punto di vista.

Ora, completata con successo una trattativa per nulla scontata col Chelsea, Maldini e Massara si muoveranno per cercare quel rinforzo che sulla trequarti possa portare imprevedibilità, fantasia e brio.

I profili sondati dagli uomini rossoneri in questo senso sono diversi e molto vari. Oltre a Isco e Sabitzer di cui si è parlato nelle scorse settimane, sui taccuini dei dirigenti del “Diavolo” hanno guadagnato posizioni anche Nikola Vlasic e Hakim Ziyech.

Il primo è in forza al CSKA Mosca da dove, come riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan vorrebbe prenderlo con la nota formula del prestito con diritto di riscatto, una soluzione che però non incontrerebbe il favore dei dirigenti russi, decisi a privarsene solo per una congrua proposta monetaria.

Il secondo invece non rientra più nei piani di Tuchel al Chelsea, ma la società non vuole assolutamente svendere il giocatore: per lui quindi, al momento, pensare a un prestito pare molto complicato nonostante i rapporti tra i due club (come dimostrano gli ultimi affari) siano buoni.

Alla luce quindi delle barricate alzare attorno ai propri oggetti del desiderio, in casa Milan starebbero pensando di abbandonare l’approccio aggressivo tenuto finora in favore di uno maggiormente attendista, una strategia questa che potrebbe aprire nuovi scenari in corso d’opera e potrebbe portare a condizioni più vantaggiose con l’avvicinarsi della deadline del mercato.

OMNISPORT | 17-07-2021 15:08