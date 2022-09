Il Milan regola la Dinamo, per i tifosi nessun dubbio sul migliore

14-09-2022 20:35

Missione compiuta per il Milan. Doveva vincere la formazione di Pioli contro la Dinamo Zagabria e lo ha fatto relativamente in scioltezza, piegando 3-1 i coriacei croati. La festa corre sui social per i tifosi rossoneri, anche se c’è chi storce naso dimenticando forse che nella prima partita del girone la Dinamo aveva piegato il Chelsea. Pochi i dubbi sul migliore in campo: in queste partite la differenza la fa sempre Giroud. Ma applausi li riscuotono pure Diaz, Kalulu, Tomori e Pobega, autore della rete del 3-1.

Milan-Dinamo, Giroud sblocca dal dischetto

Nel primo tempo i rossoneri dominano ma non concretizzano. Pioli sceglie Calabria al posto di Dest e lancia Brahim sulla tre quarti. Francesca vorrebbe più arrosto e meno fumo: “Ma quanti tiri in porta senza segnare, che sofferenza”. Anche Antonio si allinea: “Bene…ma non benissimo, bisognerebbe concretizzare di più…”. Vincenzo elogia la prestazione dello spagnolo: “Grande partita di Diaz, pressa tutti: prova di sacrificio”. Poi è Giroud a sbloccare il risultato dal dischetto. Salvatore lo esalta: “La fascia destra ha poca inventiva e potenza, Giroud fa il massimo, Leao un po’ meno”.

Saelemakers e Pobega fanno sorridere Pioli

Nella ripresa è Saelemaekers a firmare il raddoppio. Giovanni nota un po’ di sufficienza tra i tifosi e sottolinea: “Questi sono sempre quelli che hanno vinto con il Chelsea“. Pino non è dello stesso avviso: “Per fortuna di fronte abbiamo la Dinamo e non una squadra più forte”. I croati accorciano le distanze e comincia a serpeggiare un po’ di paura: “È destino, dobbiamo sempre soffrire”, si lamenta Paolo. Entra anche De Ketelaere e si becca le ‘minacce’ di Mario: “Se Cdk sbaglia un’altra cosa per me la sua esperienza al Milan può anche finire qua”. Poi è Pobega a firmare il gol della tranquillità: “Cuore rossonero, godo”, scrive Saretta.

I migliori nel Milan secondo il popolo del web

Ma chi ha giocato meglio tra le fila dei rossoneri? Marco ha pochi dubbi: “Giroud si dimostra sempre decisivo, ma a parte lui, Kalulu e Tomori gli altri sono molli”. Emanuele puntualizza: “Su Diaz non dici nulla che ha giocando divinamente?”. Pietro nota poca concretezza in tutti: “Un po’ meno errori e ne facevamo altri due”. Mentre Isa twitta: “Grande Giroud, ottima prestazione di Diaz, ma Pobega che gol che ha fatto?”.