Il Milan viene fuori alla distanza: a San Siro 2-0 al Venezia

Il Milan domina al Meazza battendo il Venezia per 2-0 in una delle due partite serali della quinta giornata di Serie A. Il punteggio non rispecchia completamente la mole di gioco dei rossoneri, sblocca la partita Brahim Diaz a metà del secondo tempo su uno splendido assist di Theo Hernandez che poi la chiude all’82’.

Fino alla mezz’ora nessuna occasione né da una parte e dall’altra, poi al 31’ Kalulu triangola con Rebic e tira rasoterra dal limite, fuori non di molto. Al 36’ cross basso di Leao dalla sinistra, non ci arriva Brahim Diaz e Molinaro può spazzare via. Al 37’ terza occasione di fila per il Milan: cross di Kalulu e colpo di testa di Florenzi che finisce appena oltre il secondo palo. Al 45’ c’è anche il Venezia: spizzata dal primo palo di Caldara su calcio d’angolo, e in tuffo Peretz manca l’impatto col pallone da un passo.

Il Milan continua a mantenere il pallino del gioco ma deve aspettare il 68’ per sbloccare finalmente il risultato: cross lungo di Bennacer per Theo Hernandez defilato sulla sinistra, sinistro al volo al centro per Brahim Diaz che di sinistro mette nella porta spalancata. All’82’ il laterale francese segna il gol della sicurezza: Saelemaekers dal centrodestra lo pesca defilato sulla sinistra e Theo batte Maenpaa con un sinistro terrificante.

Nel recupero ci provano prima Saelemaekers, con un destro da 20 metri che Maenpaa alza sopra la traversa, poi Aramu che su punizione fa effettuare la prima e unica parata della serata a Maignan. La squadra di Stefano Pioli tiene il passo dei cugini dell’Inter e li affianca in testa alla classifica in attesa del possibile sorpasso del Napoli, impegnato domani a Genova contro la Sampdoria.

OMNISPORT | 22-09-2021 22:40