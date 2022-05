25-05-2022 08:24

Il presente è del Milan che però vuole aggiudicarsi anche il futuro. Il club rossonero ha appena festeggiato la vittoria dello scudetto nell’ultima giornata di campionato arrivata grazie a un team composto da tanti giovani ma anche da campioni esperti. Una ricetta che sembra aver funzionato nel migliore dei modi e che il club rossonero sembra intenzionato a replicare anche nelle prossime stagione.

Îl Milan prepara la missione in Belgio

Per questo motivo in casa rossonera non c’è nessuna volontà di perdere tempo e nonostante il traguardo appena tagliato, si guarda al futuro e in particolare al Belgio. Paolo Maldini e Massara sono alla ricerca di profili giusti per modellare il Milan del futuro e sembrano averlo trovato in Charles De Ketelaere. Il calciatore belga classe 2001 del Club Brugge è stato a lungo seguito da Ibou Ba che si occupa dello scout dei rossoneri e che ha approvato calorosamente l’acquisto del giocatore che può giocare sia come trequartista che da attaccante.

I consigli di Ba: attenzione all’esterno Non Lang

Ibou Ba si è reso protagonista di una missione in Belgio molto proficua visto che oltre a De Ketelaere avrebbe consigliato a Maldini e Massara anche l’esterno olandese Noa Lang, sempre del Club Brugge, che ha chiuso l’ultima stagione con 9 gol e 15 assist. Un giocatore che viene giudicato molto interessante e secondo i dirigenti rossoneri potrebbe essere pronto a confrontarsi con un campionato più importante come quello italiano.

Milan, i tifosi applaudono la strategia del club

Dopo la vittoria dello scudetto sembra esserci sintonia totale tra il club rossonero e i suoi tifosi. La scelta di puntare su giocatori giovani ma di grande potenziale come Leao, Theo Hernandez e Tonali ha dato i suoi frutti con il Milan che è tornato sul tetto d’Italia nel giro di pochissimo tempo e ora i tifosi approvano operazioni come De Ketelaere: “Questo ragazzo è forte, sa fare la punta, il trequartista e ala destra e per di più è mancino. Il costo non è esagerato, 35 milioni li vale. E’ un altro Leao da non farci sfuggire”. Anche Francesco sarebbe contento di un suo arrivo: “E’ la versione forte di Gourcouff che mi ricorda tantissimo”.

La strategia del club sembra essere stata ormai sposata anche dalla tifoserie rossonera: “Secondo me questo – dice Davide – è uno dei migliori prospetti in circolazione. Alla fine della stagione potrebbe già valere il doppio”. Mentre Severino commenta: “Questi sono i colpi che dobbiamo fare, giocatore fortissimo che andrebbe a risolvere il problema sulla trequarti. Ma poi bisogna fare chiarezza con Leao e capire quali sono le sue intenzioni per il futuro. Anche perché nel Brugge c’è anche Lang che è molto bravo”.