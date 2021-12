Il Napoli torna a volare, ma c'è un aspetto che preoccupa la tifoseria

10-12-2021 12:20

L’impresa in Europa League contro il Leicester ha restituito il sorriso ai tifosi del Napoli. Tre a due agli inglesi e qualificazione ai playoff in cassaforte per la squadra di Spalletti, che ha mostrato determinazione, capacità di soffrire e un attaccamento ai colori non indifferente, soprattutto in considerazione della grande emergenza vissuta. Più degli infortuni, però, c’è un aspetto che preoccupa i tifosi soprattutto in ottica campionato.

Napoli, due gol incassati a partita nelle ultime sei

La difesa di ferro della prima parte di stagione, infatti, è diventata una sorta di colabrodo. Soprattutto dopo l’ultima sosta, il Napoli ha incassato tanti, troppi gol. Dodici nelle ultime sei sfide tra serie A ed Europa, in pratica una media di due reti a partita. E quando si subiscono tanti gol, diventa difficile ottenere risultati. Gli azzurri si sono arresi all’Inter (3-2), in coppa allo Spartak (2-1), hanno frenato col Sassuolo (2-2), perso con l’Atalanta (2-3) e vinto con grande fatica sul Leicester (3-2). Solo con la Lazio il Napoli non ha incassato reti, nella notte dedicata a Maradona (4-0).

Napoli, l’emergenza in difesa figlia degli infortuni?

Una possibile spiegazione delle tante reti incassate dai partenopei nell’ultimo sta nei tanti infortuni, anche nel reparto arretrato. Nel finale della gara col Sassuolo si è fermato Koulibaly, il Napoli ha dovuto fare di necessità virtù con Rrahmani, Juan Jesus e talvolta con Di Lorenzo adattato centrale. Nel finale della gara col Leicester si è rivisto Manolas, ma preoccupa anche l’emergenza a centrocampo, primo filtro verso la retroguardia. Anguissa, Fabian e Lobotka sono fermi ai box, solo per i primi due c’è qualche timida speranza di recupero per domenica contro l’Empoli.

Tifosi del Napoli preoccupati: troppi gol al passivo

Sui social c’è ansia. Scrive Francesco su Facebook: “Purtroppo, come prevedibile, da quando manca Koulibaly la difesa è passata da tre gol in un girone a tre gol a partita”. Mauro aggiunge: “Sì perché mancano anche il filtro Anguissa e i palleggiatori (Ruiz e Insigne). Oltre ad avere la terza scelta Juan Jesus in campo”. Fabio puntualizza: “Pure con Koulibaly cinque gol tra Inter e Spartak Mosca, due procurati da lui perché gli capitano dei vuoti di concentrazione vedi pure Scamacca che fa il comodo suo nel gol del Sassuolo…però con Jesus dietro si salvi chi può”. Per Danilo la colpa è del portiere: “Meret ogni tiro nello specchio è un gol”. Ciro invoca acquisti: “Urgono rinforzi a gennaio, ma Giuntoli ha detto che i rinforzi saranno i recuperi degli infortunati: e quelli che partono per la Coppa d’Africa?“.

SPORTEVAI