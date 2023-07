Il nubifragio di Milano: danni a casa di Lautaro Martinez, l'allarme della moglie Agustina Gandolfo

La moglie del calciatore dell'Inter posta sui propri social le condizioni del suo terrazzo all'indomani del forte temporale che si è abbattuto sul capoluogo lombardo.

25-07-2023 15:49

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

Estate, mare, sole, caldo e bel tempo. Ma non è sempre così. Lo sa bene Milano sulla quale nella notte scorsa c’è stato addirittura un nubifragio decisamente fuori stagione. Un temporale, condito da fulmini continui, folate di vento e in alcune zone persino grandinate. Un fenomeno breve, che ha avuto luogo intorno alle 4 del mattino, ma che ha provocato qualche danno e pure di non banale entità. Neanche la dimora di Lautaro Martinez è stata risparmiata, con le immagini della situazione all’indomani del temporale e l’ironica scritta “Buongiorno” postata dalla moglie del calciatore sui social.

Il video postato dalla signora Martinez

Una piccola disavventura, cose che possono capitare pure in quella che dovrebbe essere la bella stagione. La signora Agustina Gandolfo, compagna di Lautaro Martinez, ha deciso di riprendere tutto per mostrare ai suoi follower le immagini del danno arrecato dalla pioggia incessante. Nel breve video si intravedono dei giochi per i bimbi, una vasca idromassaggio e tavoli e sedie completamente ribaltati. Decisamente meglio il sole.

Lautaro e Agustina sposi lo scorso 29 maggio

Lo scorso 29 maggio Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo si sono uniti in matrimonio, a coronamento di una storia d’amore sbocciata già diversi anni prima. Teatro delle loro nozze l’incantevole Villa d’Este, sul lago di Como. I due si erano uniti già con rito civile qualche giorno prima, il 12 maggio, a Milano. Lautaro e Agustina sono già genitori della piccola Nina e in attesa della nascita del secondo figlio, Theo.

Danni a casa Martinez, la solidarietà del web

Tanti i commenti al video postato da lady Martinez. In massima parte di solidarietà da parte degli utenti, tifosi dell‘Inter oppure no. Ma c’è anche chi non manca di sottolineare come i danni più ingenti si siano registrati altrove, a scapito di persone dalle possibilità economiche di gran lunga inferiori alla famiglia del bomber argentino e della sua moglie imprenditrice. Insomma, dalla bufera atmosferica a quella social, il passo è breve.