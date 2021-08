Il Pordenone esonera Massimo Paci

Primo esonero per il calcio professionistico italiano quando la stagione 2021-2022 ha appena preso il via.

Il Pordenone ha infatti comunicato di aver sollevato dall’incarico il tecnico Massimo Paci all’indomani della pesante sconfitta per 5-0 sul campo della Spal nella seconda giornata del campionato di Serie B.

“Siamo profondamente amareggiati nel prendere questa decisione – ha dichiarato il presidente Mauro Lovisa – Per la conoscenza di calcio e la dedizione al lavoro di mister Paci e del suo secondo Guana, oltre che per lo spessore umano di entrambi. L’inizio di stagione, purtroppo, è stato davvero negativo – per risultati, ma soprattutto identità di gioco – e abbiamo ritenuto questo provvedimento inevitabile. Una sconfitta per la Società, che – come ripeto sempre – viene prima di tutto: nei momenti positivi quanto in quelli difficili. A mister Paci e mister Guana vanno i ringraziamenti del Club unitamente all’augurio delle migliori soddisfazioni per il prosieguo della carriera”.

I neroverdi avevano perso anche al debutto in campionato in casa contro il Perugia dopo l’eliminazione al primo turno della Coppa Italia contro lo Spezia.

Paci, classe 1978, era al debutto in Serie B dopo tre buone stagioni in D alla guida di Montegiorgio, Forlì e Teramo. Alla ripresa del campionato il Pordenone sarà impegnato in casa contro il Parma.

OMNISPORT | 30-08-2021 19:40