Il Real piomba su Vlahovic: Juventus turbata dai rumors dalla Spagna

I blancos hanno messo gli occhi sull'attaccante serbo e sono pronti a presentare un'offerta

20-02-2023 20:42

Dusan Vlahovic torna protagonista nella Juventus, e puntualmente dalla Spagna arrivano voci di mercato riguardanti il futuro dell’attaccante serbo: secondo As, lo stesso Real Madrid campione in carica della Liga avrebbe messo gli occhi sulla punta bianconera in vista della prossima stagione.

Vlahovic, che ha giocato da titolare le ultime quattro partite dei torinesi, mettendo a segno una doppietta contro la Salernitana e un gol contro il Nantes, secondo le indiscrezioni del giornale di Madrid potrebbe essere sacrificato dalla Vecchia Signora, che deve ridurre i costi e il tetto stipendi per le ben note situazioni extracampo.



Juve, retroscena su Vlahovic: era a un passo dal Manchester United

Secondo le voci riportate dal quotidiano iberico, la Juventus per ripianare i problemi economici avrebbe già tentato di cedere il giocatore lo scorso gennaio, durante la sessione invernale di mercato: sulle tracce del Nazionale serbo c’era il Manchester United, che avrebbe offerto una cifra tra i 100 e i 120 milioni di euro.

L’affare stava per concludersi, secondo il retroscena di As, ma la trattativa sarebbe saltata all’ultimo dopo un no dell’agente dell’attaccante serbo.

Real: Vlahovic possibile sostituto di Karim Benzema

Il Real Madrid ha messo in lista acquisti Dusan Vlahovic come possibile sostituto di Karim Benzema, che non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo del contratto e a fine stagione potrebbe lasciare per non andare via nel 2024 a parametro zero.

Vlahovic sarebbe in una lista di obiettivi ristretta, i nomi davanti a lui sono due top di livello mondiale come Kylian Mbappé e Erling Haaland. I buoni rapporti tra la Juve e i madridisti e la necessità dei bianconeri di vendere potrebbero facilitare la trattativa: la richiesta della società di Torino è sempre quella di 120 milioni di euro.

Vlahovic, le condizioni dopo il colpo subito con lo Spezia

Le voci arrivano in un momento cruciale per la Juventus, che sta lottando per risalire la classifica in campionato e giovedì si giocherà la qualificazione agli ottavi di Europa League contro il Nantes.

Allegri ha rassicurato sulle condizioni del giocatore, uscito acciaccato dal match contro lo Spezia: “È uscito zoppicante ma ha preso solo una botta. Non era contento? Un centravanti contento quando non fa gol non esiste. L’importante è vincere. Si è battuto molto, ha avuto un paio di palle importanti ma sono contento. Come l’ho visto con Kean? Era la prima volta che giocavano insieme, abbiamo preparato la partita per allungarli. Delle volte li attaccavano insieme, a volte tutti e due incontro. In quelle situazioni devi andare uno incontro”.