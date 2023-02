In un filmato girato a pochi metri da Pinheiro si vedono i giocatori bianconeri ridere certi che il direttore di gara avrebbe concesso il rigore: poi l’amaro colpo di scena

17-02-2023 17:17

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Quando Pinheiro si è recato a bordocampo per la Var review nei minuti di recupero di Juventus–Nantes, l’intero Allianz Stadium credeva che l’arbitro avrebbe poi decretato il rigore in favore dei bianconeri: in un video divenuto rapidamente virale sui social network si vedono Vlahovic e Bonucci prima sorridere certi dell’assegnazione del penalty e poi assistere al colpo di scena di Pinheiro.

Juventus-Nantes, il mancato rigore ai bianconeri

A quasi 24 ore dal rigore non concesso alla Juventus contro il Nantes nell’andata degli spareggi di Europa League sui social network si continua a discutere dell’episodio. Sul web è spuntato anche un video che racconta con veridicità lo stupore dell’Allianz Stadium e degli stessi giocatori della Juventus quando l’arbitro Pinheiro, dopo la Var review, ha fischiato un fallo in attacco in favore dei francesi invece del penalty per i bianconeri.

Juventus-Nantes, il video di Pinheiro virale sul web

Il video è girato da una posizione a pochi metri dallo schermo della Var review: all’inizio mostra Pinheiro impegnato a osservare il monitor, poi l’inquadratura si allarga sui giocatori delle due squadre che osservano il direttore di gara, cercando di influenzarlo.

Si vede e si sente Vlahovic urlare “Va bene il penalty!”, mentre Bonucci è scatenato: il difensore, con indosso il giaccone delle riserve, discute col centrocampista del Nantes Moussa Sissoko. Bonucci ride di gusto, scherza rilassato con l’avversario, a un certo punto lo abbraccia e lo strattona con un atteggiamento confidenziale: lo invita a stare buono in attesa del ritorno in campo di Pinheiro.

Juventus-Nantes, il colpo di scena di Pinheiro

Quando Pinheiro torna in campo, però, la sua decisione è opposta rispetto a quanto si aspettassero Vlahovic, Bonucci e l’intero Allianz Stadium, che esplode in un “ooh” di stupore. Le immagini, ovviamente, hanno causato centinaia di commenti sui social.

“Bonucci, che ridi? Eri convinto che l’arbitro concedesse il rigore?”, domanda retoricamente Paul, tifoso interista. “Non l’ hanno capito che oltre i confini italici funziona in altro modo”, attacca EcciseM. “Che bravo l’arbitro, non si è fatto influenzare dal accerchiamento dei gobbi”, sottolinea IlVate. “Tutto questo poi ricordiamo, per un rigore contro la 13º classificata del 5º campionato europeo…”, scrive Picciale.