Il sacrilegio di Xavi: è bagarre per le parole sull'idolo di Napoli

24-02-2022 11:06

Arriva il Barcellona e lo stadio torna a riempirsi. Quarantunmila i napoletani attesi sugli spalti di Fuorigrotta per la sfida di ritorno dei playoff di Europa League. In palio l’accesso agli ottavi di finale, ma in gioco c’è soprattutto la possibilità di scrivere la storia e di togliersi uno sfizio non indifferente, quello di eliminare una big del calcio mondiale. I tifosi del Napoli ci credono e hanno il dente avvelenato con Xavi. Già, perché il tecnico blaugrana si è reso responsabile di un autentico “sacrilegio”.

Xavi, le parole su Maradona e Messi

Nel corso della conferenza stampa di ieri pomeriggio, infatti, l’ex regista catalano dai piedi fatati ha risposto così a una domanda su Maradona, il fuoriclasse che – come tutti sanno – ha vestito in carriera le maglie di Barcellona e Napoli: “È un onore giocare nello stadio dove ha giocato Maradona, che continua ad emozionare. Se non ci fosse stato Messi – ha detto Xavi – sarebbe stato il miglior calciatore di tutti i tempi, segnò un’epoca e ancora ci ricordiamo di lui”.

Ancora Xavi: “Napoli squadra fisica”

Interessanti anche le parole sul Napoli, presentato da Xavi come una squadra “fisica” nonostante quella di Spalletti sia una tra le squadre più leggere del campionato italiano in termini di muscoli e di centimetri e, soprattutto, prediliga il gioco ai calci: “Loro faranno pressing, giocheranno con intensità. Noi dovremo fare molto possesso palla, col nostro modello di gioco. Loro avranno lo stadio e i tifosi. Sarà difficile perché il Napoli è una squadra molto fisica”.

Bufera su Xavi per le parole su Diego

Sulla questione “più grande di sempre” per i tifosi del Napoli non c’è storia: “Per me Xavi ha bevuto un bicchierino prima di dire quella cosa”, ipotizza Checco. “E Messi cosa dice?”, si chiede Gaetano. “Ancora con questa storia? Quando Messi vincerà due scudetti in una squadra di medio livello o trascinerà l’Argentina al titolo mondiale ne riparleremo”, la replica di Eduardo. Mentre Francesco punge: “Ma dai, anche le parole sul fisico: basta vedere il possibile duello Rui-Traoré per capire come Xavi viva in un universo parallelo”.

GUARDA NAPOLI-BARCELLONA IN DIRETTA SU DAZN

SPORTEVAI