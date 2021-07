Impresa della Giorgi: eliminata la Pliskova

Super Camila Giorgi!

Dopo avere eliminato Jennifer Brady al primo turno e la sorpresa Vesnina al secondo, la 29enne marchigiana ha centrato un’altra vittoria straordinaria contro Karolina Pliskova.

La ceca, numero 7 del mondo e numero 5 del seeding, era sicuramente una delle pretendenti alle medaglie del torneo singolare femminile, con l’ambizione di mettersi al collo quella dal metallo più prezioso.

E invece è venuta fuori un’altra partita perfetta di Camila, che non ha letteralmente fatto respirare l’avversaria, tempestandola di vincenti e di colpi definitivi. Una gran bella soddisfazione per la Giorgi, che sicuramente non stava attraversando il momento migliore della sua carriera, ma che ha tirato fuori il meglio in un’occasione così importante come quella delle Olimpiadi.

Adesso il torneo entra sicuramente nella fase più difficile, come è ovvio e naturale che sia. Ed ora sognare non è più un lusso, anche se ai quarti di finale le toccherà un osso durissimo come Elina Svitolina, ovvero la signora Monfils, numero 6 del mondo e altra pretendente annunciata per la vittoria finale.

