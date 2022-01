In Serie B va di moda l'esperienza: riecco Pandev e Behrami

31-01-2022 21:25

Sembrava vicino al ritiro a fine stagione e invece continuerà a giocare: solo cambia squadra e campionato, rimanendo comunque in Italia.

È ufficiale il trasferimento di Goran Pandev al Parma, in Serie B: le ultime ore di mercato hanno messo fine alla sua avventura al Genoa.

Un’esperienza che durava da quasi 7 anni e 187 presenze, caratterizzate da 32 reti, molte delle quali pesanti: il club rossoblù è il secondo, in termini di presenze per Pandev in Italia, dopo la Lazio.

Arrivato nel luglio del 2015 dal Galatasaray, giocherà in Serie B, categoria che non ha mai conosciuto da vicino: ha giocato in Serie C, con lo Spezia tra il 2002 e il 2003, ma mai in serie cadetta.

Ma le ultime ore di trattative in Serie B hanno regalato altri affari a sorpresa, sempre all’insegna dell’esperienza. Valon Behrami, fino a due mesi fa compagno di Pandev al Genoa, prima di siglare la rescissione con il Grifone ha firmato con il Brescia: il centrocampista svizzero, classe ’84, indosserà quindi la settima maglia diversa della carriera e cercherà di aiutare la squadra di Filippo Inzaghi nella lotta per la promozione in Serie A.

