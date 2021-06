Inchiesta dell'UEFA contro la federazione tedesca: nel mirino la fascia da capitano di Neuer

Una situazione destinata a far discutere: nelle scorse ore la UEFA ha fatto partire un’indagine nei confronti della DFB, la federcalcio tedesca, per esposizione di simboli politici durante le gare di EURO 2020.

Secondo le ricostruzioni, sembrerebbe che la UEFA non abbia accolto bene la decisione di Manuel Neuer, capitano della formazione di Joachim Löw, di indossare la fascia color arcobaleno, scelta legata al Pride Month, il mese, giugno, dedicato ai diritti LGBT, e più in generale legata alla lotta alla discriminazione.

La UEFA, infatti, ritiene la fascia, e i rispettivi colori, un simbolo politico, quindi non conforme alle norme in vigore. Come detto, un episodio destinato a far discutere (considerando anche la decisione del consiglio comunale di Monaco di Baviera di illuminare l’esterno dell’Allianz Arena in occasione della gara tra Germania e Ungheria).

OMNISPORT | 20-06-2021 19:13