La partita tra Juve e Figc prosegue nelle aule di tribunale: dopo il Tar, è la volta del Consiglio di Stato. Il club bianconero ha violato la clausola compromissoria, ma i tifosi non vogliono sentire ragioni.

11-03-2023 10:27

I colpi di scena si susseguono nella partita a scacchi tra Juventus e Procura Figc in vista della decisione del Collegio di Garanzia presso il Coni sul ricorso dei legali bianconeri avverso il -15 in classifica per il caso plusvalenze e dei prossimi processi a carico della Vecchia Signora, quelli per le manovre stipendi del 2020 e del 2021 e per le società partner. Dopo il successo della Juve al Tar del Lazio, che ha concesso sette giorni alla Federcalcio per mettere a disposizione dei legali bianconeri la cosiddetta “carta Covisoc”, è arrivata la risposta degli avvocati di Chiné e Gravina.

Contromossa Figc dopo il Tar: ricorso al Consiglio di Stato

La Figc, infatti, ha impugnato la sentenza chiedendone la sospensiva. Come? Ricorrendo al Consiglio di Stato, una sorta di ‘Cassazione’ del diritto amministrativo posta al di sopra dei vari tribunali regionali. In caso di verdetto favorevole – la decisione è attesa entro il fine settimana, molto probabilmente già oggi – la decisione del Tar sarebbe immediatamente bloccata. Ma perché e su quali basi si sono mossi i legali della Federcalcio? Per la violazione della pregiudiziale sportiva da parte della Juventus.

Violata la clausola compromissoria: autogol dei legali Juve?

La clausola compromissoria che vincola tutti i tesserati, infatti, prevede che ci si possa rivolgere alla giustizia ordinaria (civile, penale e amministrativa) solo una volta che sia stato completato tutto l’iter giuridico presso la giustizia sportiva. È un caposaldo del diritto sportivo italiano ed è in vigore praticamente da sempre. La Juventus, evidentemente, lo ha disatteso. Non ha aspettato l’esito del processo plusvalenze, col verdetto finale del Collegio di Garanzia: ecco perché la Figc sembra avere ottime possibilità che il Consiglio di Stato intervenga a suo favore.

Figc contro Juve: social scatenati, Gravina nel mirino

Il web ribolle. Da una parte i tifosi della Juventus, dall’altra tutti gli altri. I primi sono indignati. “Questa è la prova che la Juve aveva trovato la chiave per bloccare l’inchiesta”, tuona Marisa. “Sempre più ridicoli, faziosi e non professionali”, accusa Enrico. E su Twitter tornano clamorosamente in tendenza hashtag come #Figcmafia oppure #giùlemanidallaJuventus. Mentre anche il giornalista Paolo Ziliani, mai tenero nei confronti della Juve, bacchetta la Figc: “Poteva fare mille cose Gravina contro la Juventus: a partire dal caso Suarez che mandò in vacca con dichiarazioni penose e poi pilotò all’archiviazione. Questa impugnazione è inutile: la Juve non porterebbe mai al Collegio una carta ottenuta violando le regole, si suiciderebbe”.