Inghilterra-Italia non è ancora finita: minacce all'Ambasciata

Alcuni tifosi inglesi non hanno ancora digerito la vittoria dell’Italia nella finale degli Europei di calcio. Sul web continuano a leggersi accuse di poca sportività agli Azzurri – e in particolare al capitano Chiellini – ma da Londra arriva notizia di un episodio piuttosto sgradevole: una lettera recapitata all’Ambasciata italiana contenente nuovi insulti non solo alla squadra di Mancini, ma a tutti gli italiani.

Lettera di insulti e reazione del web

La lettera ha fatto rapidamente il giro del web, venendo ripostata sui social anche da alcuni giornalisti, come Fabrizio Biasin. “La lettera spedita all’ambasciata italiana a Londra. Tema: Inghilterra-Italia. ‘La partita era truccata, avete vinto grazie a violenza, intimidazione e trucchi. Non sapete giocare un match in modo sportivo…’. Più parolacce. No, non gli è passata”, scrive il giornalista, scatenando i commenti dei suoi follower.

“Dovrebbero essere allenati a perdere ma loro arroganza gli acceca. Tutta Europa tifava contro l’Inghilterra”, commenta Paolo. “Si sottovaluta che non solo i calciatori inglesi di oggi non hanno mai visto vincere la loro nazionale ma nemmeno i loro genitori. Per parlare di una vittoria inglese devono chiedere ai loro nonni”, ricorda Marco.

“E sai come si risponde a questa lettera? ‘Stiamo godendo ancora di più’”, la risposta Matt. “Penso che ci sia solo una cosa peggiore di perdere: non saper perdere”, aggiunge Simone.

Occasione di polemica

Ma c’è anche chi, tra i tifosi azzurri, ne approfitta per riaprire le polemiche riguardanti il campionato. “È ciò che fa la maggior parte degli interisti e napoletani (e non solo) quando la loro squadra perde contro la Juve. No ipocrisia, grazie”, commenta Duca. E Daniele replica: “Con la piccola differenza che l’Italia non è mai stata condannata da nessun tribunale per aver falsato una competizione…”.

SPORTEVAI | 30-07-2021 12:34