Inghilterra senza Mount e Chilwell: entrambi in isolamento

Non arrivano buone notizie per la squadra inglese a Euro 2020. Mason Mount e Ben Chilwell salteranno infatti la sfida in programma questa sera tra l’Inghilterra e la Repubblica Ceca, gara valida per l’ultimo turno del Gruppo D di Euro 2020.

I due calciatori sono infatti stati posti in isolamento fino al prossimo 28 giugno per essere stati a contatto con lo scozzese Billy Gilmour, risultato positivo al Covid-19.

A confermarlo è stata proprio la Federazione Calcistica inglese attraverso un comunicato ufficiale. “Possiamo confermare che Ben Chilwell e Mason Mount dovranno restare in isolamento fino a lunedì prossimo [28 giugno] compreso. E’ questa la decisione presa dopo una consultazione con la Public Health England. I due sono stati a stretto contatto con il giocatore scozzese Billy Gilmour dopo la partita di venerdì scorso e lo stesso è poi risultato positivo ad un test. Chilwell e Mount saranno in isolamento e si alleneranno individualmente in aree private presso il centro tecnico di St. George’s Park. L’intera squadra e lo staff tecnico sono sono stati sottoposti a test nella giornata di lunedì e tutti sono risultati nuovamente negativi”.

