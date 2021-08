Inter, a breve un nuovo attaccante per Simone Inzaghi: le ultime

Se la partita contro il Genoa ha risollevato il morale dell’ambiente nerazzurro, la rosa di Simone Inzaghi necessita ancora di un attaccante serio da affiancare a Lautaro Martinez e Dzeko, considerando le condizioni precarie di Sanchez. Oggi la Gazzetta dello Sport delinea un piano preciso, con la voglia dell‘Inter di regalare al tecnico il prossimo centravanti entro e non oltre le prossime 72 ore, così da averlo a disposizione già per la gara di Verona.

Attualmente, il Most Wanter è sempre Joaquin Correa della Lazio. L’agente del giocatore, Alessandro Lucci, sta facendo un gran lavoro di diplomazia, avendo già abbassato le richieste della Lazio dai 40 iniziali agli attuali 35. Dal canto suo, l’Inter ne offre sempre 30 milioni. Per l’intesa serve ancora qualche ora e, con tutta probabilità, l’inserimento di bonus per avvicinare domanda e offerta.

Dalla corsa è uscito Marcus Thuram, attaccante del Gladbach infortunatosi al ginocchio. Infortunatosi sabato, ieri primi esami al ginocchio destro per il francese, oggi nuovi controlli, sembra confermato l’interessamento dei legamenti al ginocchio destro. Si temono almeno 45 giorni di stop.

Chi potrebbe ancora essere in corsa, ed è il nome nuovo delle ultime ore, è Andrea Belotti, a segno nel debutto con l’Atalanta. Il Gallo vorrebbe davvero lasciare Torino, ma per il centravanti della nazionale serve l’offerta giusta.

Marotta e Ausilio vogliono chiudere in fretta la questione attacco, dando continuità e fiducia ad un progetto tecnico che, anche senza Hakimi e Lukaku, potrebbe regalare delle belle soddisfazioni.

23-08-2021