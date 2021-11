Inter a un passo dalla vetta, ma ai tifosi qualcosa non va giù

27-11-2021 22:46

L’Inter supera 0-2 il Venezia grazie alla staffilata dal limite di Calhanoglu a 10′ dal riposo e al rigore nel finale di Lautaro, avvicina il duo di testa, ora avanti soltanto una lunghezza, ma con una partita in meno. Sui social, i tifosi nerazzurri si godono la prestazione del match winner e gongolano per il terzo gol consecutivo del turco ex Milan. Il Venezia tiene comunque testa ai campioni d’Italia e resta in gara fino all’ultimo, anche se il pareggio non si concretizza. E i tifosi dell’Inter hanno di che storcere il naso.

Inter, la prova no di Correa

Tra le poche note negative della serata nerazzurra c’è la prestazione di Joaquin Correa che, partito titolare viene sostituito al 12′ della ripresa, dopo una gara non proprio esaltante. Sui social, i tifosi dell’Inter non mancano di sottolineare la prova opaca dell’argentino ex Lazio. C’è chi scrive: “Mi spiace dirlo ma pessima partita di Correa” e ancora: “Stasera male l’argentino”. Qualcuno chiede: “Ma Correa è sceso in campo?“. E quando arriva il momento del cambio, in molti commentano: “Fuori Correa. Era inevitabile… purtroppo, non riesce ad ingranare. Avrà altre occasioni? Mah!! Oggi era importante, e non ha fatto bene, inutile negare”, “Sembra che Correa sia un po’ fuori dal gioco dell’Inter ..è pur vero che meno gioca e meno ingrana“.

Inter, i tifosi chiedono tregua per Barella

Una prova non vicina ai suoi standard la offre anche Nicolò Barella. In questo caso, però, i tifosi scusano l’ex Cagliari, chiamato ancora una volta agli straordinari visto il forfait di ieri per influenza di Arturo Vidal. C’è chi commenta: “Barella è distrutto… ha percorso più km lui di un Italo Venezia-Milano” e anche: “Barellino santo e capitano subito è stanco, meriterebbe un paio di settimane di relax“, “Possiamo ora togliere Bare dal campo? Fatelo riposare, è uno zombie in campo“, “Bravi tutti un po’ meno Barella ma si vede che ha bisogno di riposo. Ora chiudiamola daje” e non manca chi fa gli scongiuri: “Barella fa tenerezza. Speriamo solo non si rompa. Stiamo scherzando col fuoco”.

Inter, i tifosi: “Sofferenza inaccettabile”

Al termine, in tanti poi sottolineano l’eccessiva sofferenza, specie nel finale. C’è chi scrive: “Sempre bello vincere, però soffrire così con una nel promossa anche no, o almeno soffrire meno. Pensiamo a ricucire sulle prime intanto facendo il nostro è aspettiamo domani”, e ancora: “Tre punti fondamentali su un campo duro contro una delle squadre più in forma attualmente. Ma che sofferenza“, “Si può dire che se fosse finita pareggio non avrebbe rubato nulla il Venezia?”, chiede sconsolato un tifoso.

