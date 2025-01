Inter, Acerbi: che gaffe dopo il matrimonio: il web non perdona

Il difensore nerazzurro ha sposato Claudia Scarpari con cui era fidanzato da 4 anni e da cui aveva avuto due figlie ma è incappato in uno scivolone

Grazie ad amici comuni si erano conosciuti nel 2020 a mare, a distanza di quattro anni hanno avuto due figlie – nel 2021, Vittoria e nel 2023 Nala, e ora sono anche marito e moglie. Francesco Acerbi ha sposato Claudia Scarpari coronando la loro storia d’amore.

Chi è la moglie di Acerbi

Claudia è nata nel 1988 a Suzzara, in provincia di Mantova, ed è un’avvocatessa. Prima di conoscere Acerbi, non era appassionata di calcio, anche se da bambina tifava Milan. Oggi, però, non si perde una partita del marito, sostenendolo sempre con grande entusiasmo. Inoltre, coltiva una grande passione per la cucina e il fitness.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le risate al momento del sì

I due hanno pronunciato il “si” durante una cerimonia civile intima, davanti a pochi invitati. Durante il momento solenne dei voti, Acerbi si è mostrato un po’ impacciato, provocando l’ilarità di tutti i presenti.

Il look della coppia

La sposa indossava un tailleur bianco molto chic. Completo beige, invece, per il giocatore. Sui social, amici e parenti presenti alla festa hanno condiviso diverse foto e video della cerimonia, tra cui un video del difensore dell’Inter scatenato mentre balla e si diverte insieme alla neo-moglie e alle persone più importanti della sua vita.

La gaffe di Acerbi

Anche Acerbi .- che sta recuperando dall’infortunio che lo ha tenuto fuori all’Inter – ha voluto condividere un pensiero sui social ma è incappato in una gaffe…grammaticale, scrivendo “il sposarti”: “Amore quanto sei bella e quanto sono onorato di far parte della tua vita. Il sposarti è un passo per un unione ancora maggiore, per vivere per sempre insieme. Grazie per essere sempre al mio fianco… ti amo e ti amerò sempre. Per sempre”.

L’ironia dei tifosi sul web

Il passaggio non è sfuggito ai tifosi e tra tanti auguri ai neo-sposi arrivano anche le frecciatine: “Congratulazioni nonostante una grammatica rivedibile” e poi: “Lo sposarti suona meglio. Comunque, auguri, grande atleta!” e anche: “oggi è festa lascia perdere la grammatica” oppure: “Congratulazioni per “lo” matrimonio”…

Il web è scatenato: “Auguri, inoltre mi candido come suo tutor per quanto riguarda lo studio della lingua italiana. Sono una persona seria ed ho esperienza sul campo” e anche: “Augurissimi va meglio però “lo”.” “C’è anche un testimone oculare: “Bella famiglia, ero a mangiare in un ristorante con la mia famiglia e nel tavolo di fianco sono arrivati loro con i loro figli, persone veramente educate e gentili, noi ci siamo goduti la nostra serata ed abbiamo lasciato loro la privacy che volevano per la loro serata (come bisognerebbe sempre fare). posso solo augurarvi tantissima felicità”.