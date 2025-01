Inter, Adani: la sentenza su Inzaghi e il retroscena su Frattesi

Dopo gli attacchi al 'fariseo' Caressa Lele Adani parla di Napoli ed Inter per la corsa scudetto: i punti di forza e cosa si può migliorare

Chi è la favorita allo scudetto tra Napoli ed Inter? Durante ‘La Domenica Sportiva’ su Rai Due, Lele Adani ha preso le parti dei nerazzurri e del lavoro svolto da Simone Inzaghi, commentando la vittoria per 3-1 contro l’Empoli. L’ex giocatore ha sottolineato come spesso le critiche rivolte alla squadra siano eccessive, nonostante i risultati positivi ottenuti. Non manca però un’ammonizione al tecnico nerazzurro sulla gestione di Frattesi. Menzione finale, poi, viene fatta per Antonio Conte per come abbia trasformato il Napoli.

L’analisi sul pareggio contro il Bologna

Adani ha affrontato il tema del recente pareggio contro il Bologna a San Siro, spiegando che risultati simili possono essere fisiologici e non preoccupanti: “Se il Bologna arriva a San Siro e gioca una partita compatta e offensiva, ci sta che tu faccia una mezza battuta d’arresto. Ma ci sono tante cose belle nell’Inter. Quando si giudica questa squadra lo si fa sempre partendo da un pregiudizio, ma guardate i risultati. La critica dovrebbe essere più equilibrata”.

L’ex calciatore ha poi aggiunto: “L’Inter ha perso solo tre partite in questa stagione: la Supercoppa e una in Champions, ma per il resto ha vinto o pareggiato. Stimo molto lo staff di Inzaghi, conosco il loro modo di lavorare. È vero, l’Inter ha la squadra per vincere lo scudetto e arrivare fino in fondo in tutte le competizioni, ma tra il dire e il fare c’è sempre dell’altro”.

Frattesi, una pedina chiave per il futuro

L’ex difensore ha espresso un’opinione chiara sul futuro di Davide Frattesi, considerandolo un elemento essenziale per il progetto nerazzurro: “Se una squadra vuole fare il salto di qualità, passando dal campionato locale al palcoscenico internazionale, un giocatore come Frattesi deve restare. È un elemento fondamentale per il progetto”.

Conte e il Napoli: “Un lavoro straordinario”

Adani ha poi elogiato Antonio Conte per il lavoro svolto con il Napoli, nonostante le numerose difficoltà incontrate: “Credo non bisogna mai sottovalutare il lavoro di un allenatore straordinario come Conte. Fare 50 punti in 21 partite, per dove si partiva, è un qualcosa di impensabile”.

Adani ha infine ricordato le numerose assenze che Conte ha dovuto affrontare rispetto alla squadra che vinse lo scudetto: “Va ricordato che rispetto alla squadra che vinse lo scudetto Conte è senza i vari Zielinski, Kim, Mario Rui, Osimhen, Lozano (protagonisti dello scudetto ndr.), ora e anche senza Kvaratskhelia ed ha perso Buongiorno per infortunio. Questa squadra ora gioca meglio e segna tanti gol, mentre nei mesi scorsi parlavamo di una squadra che segnava poco”.