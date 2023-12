Inter, allarme rosso: dopo ko col Bologna i tifosi tornano sulla terra, cosa preoccupa

Il ko in Coppa Italia fa scattare il campanello d'allarme in casa Inter: tifosi e Inzaghi in ansia per le condizioni di Lautaro, le accuse al tecnico

Scatta l’allarme in casa Inter, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia – specialità di mister Inzaghi – per mano del sempre più sorprendente Bologna dell’ex Thiago Motta. I tifosi trattengono il fiato per le condizioni di Lautaro Martinez, costretto a uscire dopo 99′ per un affaticamento muscolare, muovono accuse al tecnico e lanciano un appello alla società.

Inter fuori dalla Coppa Italia: ecco cosa preoccupa i tifosi

I nerazzurri hanno salutato la Coppa Italia agli ottavi di finale, sconfitti in casa ai supplementari dal Bologna. Un ko che ha lasciato molti dubbi ai tifosi dell’Inter, innanzitutto preoccupati per Lautaro, fin qui assoluto trascinatore della squadra con 17 gol in 23 partite. Costretto ad abbandonare il rettangolo verde di San Siro al minuto 99 per un affaticamento muscolare, in giornata si dovrebbe fare chiarezza sulle sue reali condizioni e il possibile ritorno in campo. Il rischio è non averlo a disposizione per la gara di campionato col Lecce, in un momento cruciale della stagione in cui l’Inter può davvero provare la fuga.

Lautaro troppo tempo in campo: quante critiche a Inzaghi

Fino a questo momento gli errori di Simone Inzaghi sono stati pochissimi, come dimostra il ruolino di marcia dei lombardi soprattutto in campionato. Ma i tifosi non gli perdonano il fatto di aver tenuto in campo l’elemento più rappresentativo dell’Inter fino ai supplementari per una partita di Coppa Italia. “Obiettivo scudetto e lasci 90 minuti in campo il miglior giocatore in una coppetta” scrive Gianluca su Twitter. “Colpa di Inzaghi… per lui la Coppa Italia è più importante dello scudetto” aggiunge Simone Vassallo.

Inter, in attacco la coperta è corta: l’appello alla società

Arnautovic ha deluso ancora, Sanchez è alle prese con continui fastidi fisici. Inzaghi aspetta un regalo da Marotta durante la sessione invernale di mercato, anche perché alle porte c’è anche la fase a eliminazione diretta di Champions League e serve un altro attaccante affidabile per essere competitivi.

Gli stessi tifosi esortano sui social la società a investire: “Preghiamo che Steven apra il portafoglio per una punta a gennaio” commenta Edoardo Mechelli. “I panchinari valgono meno di zero e devono giocare sempre gli stessi. Serve la terza punta” gli fa eco miky9i. Bisogna poi colmare il vuoto a destra: Cuadrado resterà fuori diversi mesi, per cui bisogna individuare un rinforzo all’altezza.