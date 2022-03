Inter, Arturo Vidal pronto all'addio a fine stagione

09-03-2022 23:31

Arturo Vidal è stato protagonista di un’altra prova incolore ieri sera contro il Liverpool, l’ennesima prestazione opaca della sua esperienza in nerazzurro. Il cileno è uno dei giocatori più pagati della rosa, ma il rendimento in campo non è assolutamente all’altezza del suo enorme stipendio. Ecco perché il suo addio all’Inter potrebbe essere anticipato di una stagione.

Come riporta calciomercato.com, per Vidal (35 anni a maggio) ci sono al momento Marsiglia e Galatasaray che hanno già avviato i contatti con l’entourage.

OMNISPORT