Alla squadra di Inzaghi basta un gol di Darmian per accedere alle semifinali di Coppa Italia, dove troverà la vincente di Juventus-Lazio: piccoli passi avanti per Lukaku

31-01-2023 23:05

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Basta un gol di Darmian per raggiungere la semifinale di Coppa Italia: l’Inter ora aspetta la vincente di Juventus-Lazio, e si prepara al derby di domenica sera. I nerazzurri padroni di casa hanno vinto con merito, rischiando in poche occasioni: i ragazzi di Inzaghi hanno messo in mostra un’ottima condizione atletica, soffocando sul nascere il gioco dell’Atalanta. Dopo le “abbuffate” delle ultime partite, infatti, la squadra di Gasperini è rimasta a secco, senza che Onana abbia dovuto compiere grandi interventi. Da segnalare, in casa interista, la grande prova di Calhanoglu, che ha colpito un palo e si è mostrato sempre più a suo agio nel ruolo di regista.

Le pagelle dell’Inter

Onana 5,5 – Brutto errore in avvio di ripresa, Maehle lo grazia

Darmian 7 – Attento e disciplinato come braccetto di destra, si toglie lo sfizio di un gran gol

De Vrij 6,5 – Disinnesca Zapata con l’aiuto dei compagni di reparto, quando se lo perde viene graziato dal colombiano

Acerbi 6,5 – Molto aggressivo su Boga, lo tiene senza particolari problemi

Dumfries 6,5 – Spinge molto sulla destra, esce per un problema fisico (77′ D’Ambrosio 6 – Schierato come esterno a tutta fascia, tiene la posizione)

Barella 6 – Pimpante e lucido nel primo tempo, cala un po’ nella ripresa

Calhanoglu 7 – E’ quello che ha le idee migliori, ormai a suo agio in quel ruolo: prende il palo di sinistro (71′ Asllani 6 – Ingresso un po’ timido, ma fa una bella chiusura)

Mkhitaryan 6,5 – Avere De Roon come dirimpettaio non è la più agevole delle combinazioni: quando l’olandese arretra in difesa trova più spazio

Gosens 6,5 – Cerca di attaccare spesso Hateboer, attento nelle diagonali, sempre pericoloso in fase offensiva (71′ Dimarco 6 – Subito pericoloso sulla sinistra)

Martinez 6,5 – Molto mobile, geniale assist per Darmian. Si innervosisce troppo e becca un giallo inutile (85′ Correa sv)

Lukaku 5,5 – Ancora troppo macchinoso, qualche buona sponda spalle alla porta. Meglio nella ripresa, dà comunque segnali di risveglio (71′ Dzeko 6 – Solito utilissimo lavoro)

Le pagelle dell’Atalanta

Musso 6 – Nel primo tempo risponde a una telefonata di Barella, incolpevole sul gol

Toloi 5,5 – Sempre pronto ed aggressivo, ma Lautaro gli crea più di un problema

Djmsiti 6 – Baluardo centrale, tiene a bada Lukaku

Scalvini 6,5 – Mostra ancora una volta tecnica e personalità, anche quando gli tocca fare l’esterno (72′ Soppy 5,5 – Non incide, fumoso e impreciso)

Hateboer 5 – Tiene molto la posizione, Gosens lo mette spesso in difficoltà (66′ Ederson 6 – Entra subito in clima partita)

De Roon 6 – Non risparmia delicatezze in mezzo al campo, nel secondo tempo arretra a centrale di sinistra

Koopmeiners 5 – Barella lo sovrasta

Maehle 6 – Attento in copertura, nel secondo tempo avanza la posizione: sbaglia una incredibile occasione

Pasalic 5 – Piuttosto anonimo in mezzo al campo (54′ Lookman 6 – Il suo ingresso si sente, ma non fa danni)

Boga 5,5 – Schierato a destra, si muove molto ma non trova spunti interessanti anche per la guardia di Acerbi. Meglio quando torna nella sua zona (66′ Muriel 5 -Impalpabile)

Zapata 5 – L’unica volta in cui sfugge a De Vrij, la mette fuori da buona posizione (54′ Hojlund 6 – Dà la scossa, ma pecca di egoismo)

Inter-Atalanta, la pagella dell’arbitro

Daniele Chiffi 5,5 – Lascia molto correre, a volte troppo. Giusto non fischiare rigore sul mani di Hateboer, ma non convince del tutto

I prossimi impegni dell’Inter

Se qualcuno se lo fosse dimenticato, lo stadio non ha fatto che ricordarlo durante tutta la partita: domenica sera c’è il gran derby di Milano, a pochi giorni di distanza dal 3-0 di Ryad. Una gara sulla cui importanza è inutile dilungarsi, per la classifica e per la rivalità.

Il TABELLONE DELLA COPPA ITALIA