Champions League, Inter-Atletico Madrid: orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming

A San Siro la gara valida per l'andata degli ottavi di finale: tutte le informazioni per seguire live il match tra gli uomini di Inzaghi e Simeone

19-02-2024 11:40

Inter e Atletico Madrid sono pronte ad affrontarsi nell’andata degli ottavi di finale di Champions League: dove vedere il match in tv e streaming. A San Siro andrà in scena il primo atto della sfida tra Simone Inzaghi e dell’ex centrocampista dei nerazzurri, Diego Simeone.

L’Inter si è qualificata alla fase eliminazione diretta dopo aver chiuso il proprio girone al secondo posto alle spalle della Real Sociedad mentre l’Atletico Madrid ha chiuso al primo posto del proprio raggruppamento davanti alla Lazio di Sarri.

Dove vedere Inter-Atletico Madrid in diretta tv

Inter-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5 e su Sky. Su Sky la partita sarà trasmessa sul canale 202 (Sky Sport Calcio) e sul canale numero 201 e sul canale numero 253 (Sky Sport).

Dove vedere Inter-Atletico Madrid in diretta streaming

Inter-Atletico Madrid sarà trasmessa in live streaming in chiaro su Sportmediaset.it e Mediaset Play fruibile tramite l’apposita app gratuita su smartphone, PC, tablet e sulle console di gioco Playstation e Xbox. Inter-Atletico Madrid sarà visibile per gli abbonati di Sky sull’app Sky Go e per gli abbonati a NOW. Inter-Atletico Madrid potrà essere inoltre seguita in diretta testuale su Virgilio Sport.

Riepilogando:

Partita: Inter-Atletico Madrid

Data: 20 febbraio 2024

Orario: 21:00

Diretta tv: Canale 5, Sky

Streaming: Mediaset Play, Sportmediaset.it, Sky Go, NOW

Le probabili formazioni di Inter-Atletico Madrdi

Nell’Inter, Darmian e Dimarco, tenuti a riposo nell’anticipo di venerdì scorso contro la Salernitana (4-0), sono pronti a prendersi una maglia da titolare. Di conseguenza, Dumfries e Carlos Augusto si accomoderanno in panchina. Simone Inzaghi dovrà fare a meno dell’infortunato Acerbi e al centro della difesa giocherà De Vrij. Ai suoi lati, davanti a Sommer, giocheranno Pavard e Bastoni. A centrocampo il rodato trio composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco carta bianca al tandem Lautaro Martinez-Thuram.

Reduce dal 5-0 al Las Palmas grazie alle doppiette di Llorente e Correa ed al gol di Depay. Proprio Correa e Deapy sono in ballottaggio per completare l’attacco con Griezmann. Morata, recuperato in extremis, partirà tra i rincalzi. Nel 3-5-2 speculare a quello dei dirimpettai agiranno in difesa Savic, Witsel ed Hermoso che sono in vantaggio rispettivamente su Gabriel Paulista, Gimenez e Reinildo Mandava. Sulle corsie laterali Riquelme a sinistra e Llorente a destra dovrebbero essere preferiti a Samuel Lino e Nahuel Molina. L’ex Udinese, Rodrigo De Paul giocherà a centrocampo con Koke e uno tra Barrios e Saul.

Le probabili formazioni di Inter-Atletico Madrid:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi. ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Llorente, De Paul, Koke, Barrios, Riquelme; Depay, Griezmann. All. Simeone.

