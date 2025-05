Inter-Barcellona, il tabù di Flick e la polemica sull'arbitro: "Tifa per il Real"

Vigilia agitata di Champions in casa azulgrana, squadra fatta senza Lewandowski che andrà in panchina ma dalla Spagna arrivano veleni su Marciniak

La formazione, con l’assenza pesante di Balde e il recupero solo a metà di Robert Lewandowski, la maledizione delle semifinali in trasferta – che il Barcellona ha sempre perso le ultime 4 volte, la forza dell’Inter che avrà il popolo di San Siro a sostenerlo alle spalle e i veleni sull’arbitro polacco Marciniak. E’ una vigilia agitata questa per il Barcellona, atteso domani al Mezza da una sfida che vale una stagione.

Le scelte di Flick

Hansi Flick ha praticamente messo tutte le carte in tavola a Valladolid , mostrando i suoi piani per la “finale” di San Siro, sperando di arrivare a quella di Monaco. Solo una vittoria domani può far passare una delle due (a meno che non si vada ai rigori). L’allenatore tedesco ha le idee chiare sulla formazione iniziale: sarà out Alejandro Balde ma ha recuperato Robert Lewandowski, che è tornato ad allenarsi con il gruppo ieri – due settimane dopo l’infortunio – ma che probabilmente partirà dalla panchina con Ferran Torres dal 1′.

La formazione del Barcellona

A parte Ferran , il resto degli undici è abbastanza chiaro. Szczesny giocherà dal 1′ tra i pali, Eric Garcia è favorito per giocare terzino destro al posto dell’infortunato Koundé con Cubarsí e Iñigo Martínez , inutilizzati sabato, a supporto. Sulla fascia sinistra, Gerard Martín sembra essere il favorito, nonostante sia stato l’unico giocatore ad aver giocato 90 minuti a Valladolid e sia stato sostituito nel secondo tempo della partita di andata.

A centrocampo, Pedri e De Jong , entrambi con 45 minuti in campionato, formeranno il doppio perno, con Lamine Yamal e Raphinha come ali e, in linea di principio, Olmo come centrocampista offensivo. Il giocatore dell’Egarense ha giocato solo 28 minuti a Valladolid , contro i 90 del capocannoniere Fermín , sempre una risorsa affidabile, soprattutto considerando l’opzione dei tempi supplementari.

Il tabù delle semifinali

Flick deve sfatare un tabù: il Barça ha perso tutte e quattro le ultime quattro partite in trasferta in semifinale di Champions. Il tecnico tedesco vuole rompere la maledizione ma sa che sarà duro contro l’Inter a casa sua.

Le polemiche sull’arbitro Marciniak

Ad avvelenare i pozzi dalla Spagna arrivano voci contro l’arbitro Marciniak, che domani dirigerà il match. Il giornale Sports titola addirittura: “Ufficiale, sarà il madridista Marciniak ad arbitraee Inter-Barcellona”, seguito dal Mundo Deportivo che elenca i precedenti clamorosi di errori dell’arbitro polacco e della sua squadra VAR. La ciliegina è un vecchio video in cui si vede Marciniak negli spogliatoi con una pochette recante lo stemma del Real Madrid. Un filmato che risale ad oltre due anni fa ma tanto basta a gettare veleno sulla vigilia.