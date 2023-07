Inter beffata dall’Atletico Madrid su Azpilicueta: spuntano nuovi nomi per la difesa

L'ex capitano del Chelsea sceglie di tornare in patria accettando l'offerta dei Colchoneros di Simeone. I nerazzurri valutano le alternative tra le quali spicca Demiral.

01-07-2023 17:30

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

E’ fatta: César Azpilicueta all’Inter. Anzi, no: va all’Atletico Madrid. Storie di calciomercato, come ne capitano tante in questi pazzi mesi all’interno dei quali davvero tutto può succedere. Perso un obiettivo, se ne fa un altro con i nerazzurri che ora andranno in giro in cerca di altre opportunità. Imprevisti da mettere in conto e in considerazioni serve attrezzarsi con tanti altri piani alternativi. Proviamo a comprendere quali possano essere quelli nella mente del duo Marotta-Ausilio.

Perché Azpilicueta: alter ego di Skriniar a basso costo

Sono ormai parecchi mesi che l’Inter ha imparato a fare a meno di Milan Skriniar. D’altro tutti sono importanti ma nessuno è indispensabile. Prima l’infortunio, poi il passaggio da free agent al Paris Saint-Germain hanno messo un muro invalicabile tra il club nerazzurro e il difensore slovacco. Se il passato fa già parte dei libri di storia, è il futuro che ora interessa la società meneghina. Per questo era stato messo nel mirino César Azpilicueta, trentatreenne spagnolo messo ai margini dal Chelsea. La trattativa pareva anche a buon punto, almeno fino all’inserimento dell’Atletico Madrid che ha convinto il calciatore a sposare il progetto colchonero respingendo l’offensiva dell’Inter. Peccato, perché per esperienza e duttilità l’ormai ex capitano dei Blues avrebbe rappresentato una valida soluzione. Accanto ad Acerbi o De Vrij e Bastoni avrebbe formato un trio di sicuro affidamento.

Le alternative allo spagnolo: Demiral è il preferito

Nel reparto arretrato l’Inter ha già fatto registrare un colpo, tesserando il calciatore tedesco Yann Aurel Bisseck. Ma naturalmente non ci si può fermare qui, per una squadra che deve tornare a lottare per il titolo e possibilmente mantenersi tra le grandi d’Europa. Così alla voce difensori centrali un profilo che stuzzica non poco la dirigenza lombarda è quello di Merih Demiral, ex juventino oggi di proprietà dell’Atalanta. Il bizzoso centrale turco nel tempo ha perso la fiducia di Gasperini diventando nei fatti una riserva. Ecco perché il trasferimento presso il Biscione sarebbe ben accolto dal diretto interessato. La Dea lo pagò 20 milioni di euro. Si potrebbe anche trattare sulla base di un prestito con diritto/obbligo di riscatto. Altre piste da non scartare a priori sono quelle di Kevin Danso del Lens e di Benjamin Pavard del Bayern Monaco.

Inter, porte girevoli: se Onana va via può arrivare Trubin

Se l’attacco è stato parzialmente sistemato con l’arrivo di Marcus Thuram e nell’attesa di riparlare col Chelsea di Romelu Lukaku, l’Inter è concentrata anche sulla questione portiere. André Onana è finito nel mirino del Manchester United che per il momento non ha ancora formulato un’offerta ai nerazzurri. Probabile che nelle prossime settimane i Red Devils vengano a bussare alle porte del club di Steve Zhang con una proposta proprio per il numero uno camerunese. Siamo nel campo dell’ipotesi, seppur non così remota. Nel caso, comunque, Marotta e Ausilio non si farebbero trovare impreparati. Anatolij Trubin è in questo momento il preferito, anche se le richieste dello Shakthar Donetsk sono particolarmente elevate (si vocifera 40 milioni). Piace pure l’estremo difensore georgiano del Valencia Giorgi Mamardashvili mentre il profilo italiano che più incuriosisce è Marco Carnesecchi che dovrebbe però restare all’Atalanta.