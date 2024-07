Inter, bufera sullo sponsor Betsson: interrogazione parlamentare, per i 5 Stelle viola la legge

Il deputato Amato accusa la società nerazzurra di aver aggirato il divieto di pubblicità alle scommesse sportive varata nel 2019 col decreto Dignità

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Un’interrogazione parlamentare sullo sponsor dell’Inter: l’ha sollevata il deputato del Movimento 5 Stelle Gaetano Amato, secondo cui l’accordo con Betsson Sport aggirerebbe il divieto di pubblicità alle scommesse contenuto nel decreto Dignità del 2019.

L’Inter e l’accordo con lo sponsor Betsson Sport

L’Inter ha presentato l’accordo con Betsson Sport, nuovo main sponsor che comparirà sulle maglie della squadra nerazzurra, come “il più importante della storia del club”, dato che potrebbe portare nelle casse del club fino a 150 milioni di euro nei prossimi 5 anni. Quell’accordo, però, finirà presto sotto la lente d’ingrandimento del Parlamento: secondo il deputato del Movimento 5 Stelle Gaetano Amato, infatti, violerebbe il divieto di pubblicità alle scommesse sportive inserito nel decreto Dignità del 2019.

Inter, il deputato Amato contro l’accordo con lo sponsor

“Sono settimane che denunciamo la totale inconciliabilità dell’accordo tra i campioni d’Italia e il colosso del betting con quanto dispone il decreto Dignità, già ampiamente aggirato in questi anni con la scusa dell’infotainment, ma che vieta espressamente la pubblicità del gioco d’azzardo”, ha dichiarato Amato. Il riferimento è al fatto che sulle maglie dell’Inter compare appunto la scritta Betsson Sport, sito di infotainment e non di scommesse online, collegato però a Betsson, colosso del betting a livello internazionale. Il font del logo, infatti, è identico.

Inter, interrogazione parlamentare su Betsson Sport

“A questo punto ci chiediamo e chiediamo al ministro Abodi e al governo Meloni tutto: la vostra idea di ‘nazione’ – ha proseguito Amato – prevede che sia più forte la legge dello Stato o la legge del denaro? Sono più forti gli interessi di un club multimiliardario di calcio o la tutela delle fasce più deboli della popolazione, soprattutto i più giovani, esposti al rischio azzardopatia semplicemente perché appassionati di quello che dovrebbe essere il gioco più bello del mondo?”. Il parlamentare ha annunciato che presenterà una interrogazione in Parlamento. “Sono domande che faremo in via ufficiale con una interrogazione al governo. E ancora: ci dicano espressamente se si sta aprendo così la strada ad uno stravolgimento del decreto Dignità sulla spinta delle lobby dell’azzardo”, ha concluso Amato.

Inter-Betsson Sport, l’intervento di Pistocchi

La questione della sponsorizzazione di Bettson Sport è stata poi sollevata su X da Maurizio Pistocchi, che ha riportato le parole del parlamentare dei 5 Stelle, bacchettando lo stesso mondo della politica. “La politica che si sveglia adesso – ha scritto il giornalista in un tweet – dopo aver dormito per anni, spiega molto bene il degrado di questo Paese: dove il gioco d’azzardo oggi è gestito direttamente dallo stato ed è, di fatto, un modo attraverso il quale lo Stato si finanzia e le famiglie si impoveriscono”.