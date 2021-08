Inter, c’è un problema rinnovi: tanti i discorsi ancora aperti

Negli ultimi giorni si sta lentamente placando l’attenzione mediatica intorno al Toro Lautaro Martinez. Le notizie che giungono dall’Inter e non solo parlano di contatti positivi per il rinnovo di contratto, con lauto aumento di stipendio, cosa che comunque rallegra almeno in parte il tifo meneghino. Ma per un Lautaro che sorride, altre situazioni in casa Inter continuano ad essere spinose e a non trovare spazio nella fitta agenda di Marotta e Ausilio. Alcuni giocatori infatti sono in attesa di iniziare le trattative per il rinnovo di contratto, tra cui Brozovic e Barella, ma per ora nulla si muove.

Marcelo Brozovic

Il croato è un punto di riferimento imprescindibile per il centrocampo nerazzurro, uno degli Eroi dello scudetto marchiato Antonio Conte. A 28 anni è nel pieno della carriera, ma il suo contratto scadrà tra 10 mesi, il 30 luglio 2022. Praticamente impossibili tenerlo alle cifre attuali (ha un contratto da 3,5. milioni annui) ma la volontà di “Epic Brozo” di proseguire la carriera in nerazzurro è un punto a favore della dirigenza. Ciò non esclude comunque eventuali giochi al rialzo dettati da sirene straniere, che potrebbero ostacolare la trattativa con l’arrivo dell’autunno. Proprio per questo, Marotta vuole chiudere il discorso il prima possibile, probabilmente appena conclusa la sessione di mercato.

Ivan Perisic

Anche lui, come il suo connazionale Brozovic, ha il contratto in scadenza nel 2022, ma a differenza sua già guadagna una cifra importante (5 milioni netti). Il buon precampionato disputato dal croato non fa altro che rendere la trattativa più difficoltosa per l‘Inter, già gravemente provata dalle questioni finanziarie. La dirigenza non si strapperebbe i capelli a perderlo a 0, ma studia ancora delle alternative. Nello scacchiere di Inzaghi, infatti, sembra che Perisic funzioni meglio rispetto a quanto visto con Conte, ed un suo rinnovo sarebbe possibile se il giocatore accettasse di ridursi l’ingaggio. Nonostante i 33 anni prossimi, questa opzione appare improbabile, e le valutazioni economiche saranno predominanti su quelle tecniche.

Nicolò Barella

Qui il discorso è su un piano differente. Il suo contratto scadrà solo nel 2024, ma è forse l’unico giocatore ad essere davvero ambito a livello europeo, con praticamente ogni squadra dei Top-5 campionati che ha fatto almeno un timido sondaggio per lui. Club facoltosi, come ad esempio il Liverpool, sono disposti a ricoprire d’oro il prezioso motorino del centrocampo nerazzurro che, ad oggi, percepisce “solo” 2,5 milioni a stagione. Da parte sua, il giocatore ha già dimostrato di amare l’Inter e non sembra intenzionato ad iniziare alcun braccio di ferro per il rinnovo. Non a caso viene definito il prossimo capitano della squadra, ma sicuramente il suo contratto dovrà esser migliorato al più presto per non correre alcun tipo di rischio.

OMNISPORT | 20-08-2021 23:06