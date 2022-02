Inter, febbre da Champions: Inzaghi può recuperare una pedina importante

14-02-2022 14:44

Cresce l’attesa per il big match degli ottavi di Champions League tra Inter e Liverpool. Tantissime le richieste di biglietti anche se ancora, per pochi giorni, la capienza dello stadio sarà ridotta (al 50%) e quindi dovrebbe esserci sold out. Una sfida fondamentale (ad arbitrare il polacco Szymon Marciniak) per la stagione dell’Inter reduce dal k.o nel derby e nel pareggio di Napoli.

Inter, verso la sfida di Champions: con il Liverpool Bastoni potrebbe farcela

Buone nuove per il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Dopo l’infortunio in Coppa Italia, nel match contro la Roma, non è mancata la preoccupazione per le condizioni di salute, post infortunio alla caviglia, di Alessandro Bastoni. Nelle ultime ore arrivano però segnali positivi. Il calciatore potrebbe farcela e dare una mano ai compagni già privi di Barella squalificato. La certezza però arriverà solo domani durante l’ultima rifinitura.

Inter, con il Liverpool Bastoni ce la fa? Ecco le alternative

Se il nerazzurro non dovesse farcela rimangono pre allarmati, Dimarco, D’Ambrosio per affiancare la difesa con Skriniar e De Vrij con le fasce, con Dumfries e Perisic chiamati a fare un lavoro perfetto. Poi Brozovic e Calhanoglue Vidal favorito su Vecino e Gagliardini per prendere il posto di Barella.

Inter, unico dubbio per la Champions è l’attacco

Se per gli altri reparti le scelte sono ormai fatte rimangono dubbi in attacco. Quello più certo del suo posto dovrebbe essere Dzeko a segno anche contro il Napoli. Ballottaggio per Lautaro e Sanchez, con il primo che in campionato è a secco di gol da sei giornate ma rimane comunque favorito.

OMNISPORT