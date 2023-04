Inter, game over Lukaku: no al prestito bis dal Chelsea, serve altro

La seconda avventura di Big Rom in maglia nerazzurra è stata, ad oggi, deludente. Nessuna intenzione di trattare con il Chelsea. Si stanno valutando altri profili.

17-04-2023 10:02

La seconda avventura di Romelu Lukaku all’Inter è, ad oggi, un mezzo disastro. Il belga, complici tanti infortuni, non ha mai convinto e il suo riscatto pare fuori discussione.

Inter, stagione no per Lukaku: quanti problemi

In estate, quando è stato ufficializzato il suo ritorno, il popolo nerazzurro ha gioito. Tutti avevano ancora il ricordo della sua prima avventura all’Inter con 64 gol in due stagioni e un dominio totale.

Purtroppo, il “nuovo” Big Rom si è dimostrato un lontano parente del fantastico attaccante visto a Milano dal 2019 al 2021. Complici tanti infortuni, il belga ha deluso le aspettative di tutti. In 24 gare stagionali, solo sette gol (la maggior parte su rigore) e tanti errori macroscopici sotto porta.

Inter, nessuna volontà di un altro prestito dal Chelsea

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, al termine della stagione in corso, Romelu Lukaku tornerà al Chelsea con l’Inter non intenzionata a tentare un nuovo prestito. I 20 milioni (lordi) investiti per riportarlo a Milano, sponda nerazzurra, non hanno portato i risultati sperati.

Nessuna trattativa, al momento, con il Chelsea per trovare un nuovo accordo. L’unica via che porterebbe a rivedere Big Rom in maglia nerazzurra sarebbe quella di un “sacrificio economico” importante da parte del giocatore a livello di ingaggio o un finale di stagione epico da parte dello stesso belga.

Inter, si guardano già altri profili per l’attacco

La strategia della società nerazzurra è chiara: bisogna ridurre sensibilmente i costi, quindi avere ingaggi meno esosi. Un ulteriore motivo per la non riconferma di Romelu Lukaku. L’Inter starebbe già valutando altri profili. Uno porta a Roberto Firmino, ormai alla fine del suo rapporto con il Liverpool e alla ricerca di una nuova sfida calcistica (piacerebbe anche alla Roma). C’è poi Marcus Thuram, altro nome accostato più volte al club nerazzurro. Sono entrambi parametri zero.

Inoltre, attenzione al nome di Mateo Retegui. Il nazionale azzurro interessa a diversi club ma l’Inter sarebbe in pole position. Molto dipenderà dal costo del cartellino. Prima, tuttavia, c’è da chiudere al meglio la stagione e capire se ci saranno i soldi della qualificazione alla prossima Champions League.